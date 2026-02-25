CONADE-CEDEM capacita a jóvenes en dodgeball

Redacción

Redacción 25 febrero, 2026

25 febrero, 2026 Deportes

CEDEM, Dodgeball, México

CEDEM, Dodgeball, México 0 Comments

Ciudad de México.- El fomentar la práctica del deporte entre estudiantes de primaria y secundaria fue el hilo conductor para la capacitación que se realizó en las instalaciones de Villas Tlalpan de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con la Federación Mexicana de Dodgeball, la Alcaldía Tlalpan, Jóvenes Construyendo el Futuro y la Subdirección de Cultura Física.

La jefa de Departamento de Atención a Centros Deportivos Municipales de la Subdirección del Deporte, Marlhem Oranda Alvarado Solís, explicó que, en coordinación con la alcaldía Tlalpan, se visitarán escuelas de nivel primaria y secundaria de turno vespertino, con el objetivo de fomentar la práctica del deporte.

“Estas escuelas están en zonas vulnerables y hay jóvenes que tienen varias problemáticas, entonces ésta es una forma de ofrecerles una alternativa constructiva para disfrutar su tiempo libre”, destacó.

Agregó que, en esta ocasión, se capacitó a 30 personas del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” y de la Alcaldía Tlalpan, quienes ayudarán a promocionar esta disciplina en las escuelas.

Por su parte, el presidente de la Federación Mexicana de Dodgeball, Luis Gabriel de la Riva Pérez, explicó que esta disciplina se conoce en México como ‘Quemados’. “Es una variante de este deporte tradicional de México, que se juega a nivel mundial y viene de Estados Unidos, pero ya se agregaron reglas estandarizadas. El objetivo principal del juego es eliminar a los contrincantes a través de lanzamientos con la pelota o de atrapar la pelota”.

El federativo resaltó que ya tienen 10 años de trabajo con esta federación, que desde 2021 realiza campeonatos nacionales en categoría libre y desde 2022, para categorías infantiles y juveniles.

“A nivel internacional, jugamos desde 2015 en los Mundiales de categoría libre, tanto en varonil como femenil. México tuvo la oportunidad de organizar el Campeonato Mundial de 2019 en Cancún, Quintana Roo y, en uno de los tipos de pelota, somos el quinto lugar del mundo, por lo que somos potencia mundial en esta disciplina”.

Luis de la Riva, quien estuvo a cargo de la capacitación teórica y práctica, agradeció esta oportunidad. “Estas dinámicas son excelentes, creo que todo deporte requiere del apoyo de CONADE y participar en estas capacitaciones nos fortalece y nos ayudará a seguir llegando a muchas más personas”.

Por último, Marlhem Alvarado señaló que también habrá capacitaciones en básquetbol, rugby y otros deportes y posteriormente se trabajará con otras alcaldías, para seguir fomentando el deporte.