Investigador BUAP descubre una nueva y hermosa especie de serpiente endémica de Puebla

Desde Puebla

Carlos Hernández Jiménez, investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas de la BUAP, junto con sus pares de la UNAM, Universidad de Texas y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, participó en el hallazgo de una nueva especie de serpiente endémica del estado de Puebla: Yakacoatl tlalli, cuyas características morfológicas sugieren un estilo de vida subterráneo.

Carlos Hernández Jiménez, responsable del Laboratorio de Sistemática y Conservación de Vertebrados de la Facultad de Ciencias Biológicas, explicó que es el hallazgo de un nuevo género de serpiente “de tierra con nariz alargada”.

No es venenosa, vive enterrada en la tierra y, al parecer, come alacranes. En su hallazgo participaron investigadores de la UNAM y Estados Unidos, abundó.

Se le encontró en la Sierra Mixteca y se obtuvieron secuencias de ADN, para determinarla como especie nueva. Se intentará convertirla en especie protegida, concluyó.