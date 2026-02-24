Malla ciclónica en Los Remedios garantiza juego seguro para niñas y niños: Rescala

Naucalpan, Méx.- El coordinador de los diputados priistas, Elias Rescala, durante la entrega de malla ciclónica y pintura para las canchas de futbol de Los Remedios, en Naucalpan, dijo que estas acciones permitirán delimitar la cancha y evitar accidentes por la cercanía de un acantilado, para que niñas, niños y jóvenes puedan entrenar sin riesgos y hacer deporte para tener una formación integral y construir un mejor futuro.

Ángel Pazarín, entrenador de futbol, dijo que tener una cancha cerca permite que los vecinos de los remedios se involucren en actividades sanas y se conozcan mejor.

“Soy responsable de casi 55 niños y nos hace un gran favor tener más cerca la cancha, es lo mejor para ellos, sacarlos de la calle, de los vicios; esta cancha lleva muchos años ahí sola, nadie nos había tomado en cuenta y no nos habían ayudado hasta que llegaron ustedes, han aportado mucho”, dijo el entrenador.

Al respecto, Elías Rescala subrayó que fortalecer la infraestructura comunitaria es la mejor medida para prevenir la delincuencia, generar tranquilidad para las familias y construir un mejor futuro.

“Vamos a estar unidos, juntos, de la mano, las y los diputados del PRI estamos no solamente trabajando en todo el territorio, sino legislando. Nosotros prometimos tener una estrategia de seguridad muy fuerte y estamos cumpliendo. Sepan que los priistas estamos trabajando con mucho corazón, que nos interesa regresar a nuestras comunidades y estar cerca de ustedes”, compartió el diputado por el distrito 32.

La malla será instalada en los próximos días, por lo que el coordinador se comprometió a volver para echar una cascarita