Carrera Atlética San José 2026 reunirá a la comunidad en Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez, Méx.- El municipio de Almoloya de Juárez se prepara para vivir una mañana deportiva y de convivencia con la realización de la Carrera Atlética San José 2026, actividad que forma parte del programa oficial de la Feria de San José y de los festejos por los 200 años de grandeza de la demarcación. El evento se desarrollará el sábado 14 de marzo, a partir de las 7:30 horas, con salida y meta frente al Palacio Municipal.

La carrera es impulsada por el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Almoloya de Juárez (IMCUFIDEAJ), con el objetivo de fomentar la activación física, la integración social y el aprovechamiento del deporte como una herramienta de bienestar para la población. La convocatoria está dirigida al público en general, sin importar edad o nivel de condición física.

Las y los participantes podrán elegir entre dos distancias, de 5 y 7 kilómetros, en un formato recreativo y completamente gratuito, lo que permite que corredores, trotadores y caminantes formen parte de la experiencia. Más que una competencia, el evento busca convertirse en una celebración del movimiento, la salud y la participación ciudadana, en un entorno seguro y familiar.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de iniciativas refuerzan el tejido social y contribuyen a la construcción de hábitos saludables desde edades tempranas. Asimismo, subrayaron que la Carrera Atlética San José 2026 se suma a una amplia agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas que integran la Feria de San José, una de las festividades más representativas de Almoloya de Juárez.

Se recomendó a las y los asistentes acudir con anticipación, portar ropa y calzado adecuados, así como mantenerse hidratados antes, durante y después del recorrido. La logística del evento contará con apoyo institucional para garantizar el orden y la seguridad de los participantes.