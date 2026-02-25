CONADE y UNAM impulsan profesionalización del deporte

Ciudad de México.- El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, firmaron este martes un convenio que buscará beneficiar a las y los estudiantes desde el ámbito deportivo.

En un evento celebrado en las instalaciones de la UNAM, y con la presencia de autoridades pertenecientes a ambos organismos, fue que Pacheco Marrufo y Lomelí Vanegas dieron detalles sobre el tratado que buscará implementar estilos de vida saludables en las y los estudiantes, así como fortalecer y profesionalizar el deporte.

“Necesitamos fortalecer la capacitación y el profesionalismo. No basta haber sido un gran atleta para ser un gran entrenador; se requiere formación académica y metodológica”, explicó el titular de la CONADE.

“Con esta firma podremos profesionalizar el deporte y reflejarlo en mejores resultados y en jóvenes que encuentren en el deporte mucha disciplina y grandes oportunidades”, agregó.

Asimismo, Pacheco Marrufo destacó que esta alianza permitirá aprovechar la experiencia científica y académica de la UNAM, lo cual ayudará a fortalecer el deporte, profesionalizar entrenadores y dar continuidad a proyectos que requieren respaldo técnico y metodológico.

Por su parte, Lomelí Vanegas aseguró que “el deporte en la UNAM es historia e identidad, y también debe ser una apuesta por un futuro mejor. En la medida en que se involucren más jóvenes, estaremos construyendo un país más sano y próspero”.

El rector de la UNAM aprovechó para recordar que la institución pagó “una deuda histórica” con su sistema de bachillerato al hacer obligatorias las actividades deportivas en el primer año del CCH, por lo que hoy ya forman parte del plan de estudios.

Esta firma de convenio reafirma el compromiso de la CONADE y su director general Rommel Pacheco sobre transformar vidas mediante el deporte en todo el país, no solo en el alto rendimiento, sino también en los aspectos social y académico.

Esto en sintonía con el compromiso 35 de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de impulsar el deporte comunitario y el apoyo a deportistas de alto rendimiento.