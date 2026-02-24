Se reanudan labores en órganos del PJF tras suspensión por operativo de seguridad

Ciudad de México. – Los órganos jurisdiccionales que declararon este lunes como día inhábil, a partir de la evaluación de seguridad e intercambio de información que se ha tenido con los tres niveles de gobierno, han reanudado actividades laborales de manera normal, señaló el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

En un breve comunicado, se dijo que lo anterior para conocimiento de justiciables, servidores públicos y usuarios del Poder Judicial de la Federación.

El OAJ refirió que ha mantenido coordinación y comunicación con las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF), debido al operativo de las fuerzas federales que integran el Gabinete de Seguridad donde abatieron a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como tres presuntos integrantes de la organización.

Por lo cual, se respaldó la decisión de los juzgadores que evaluaron la necesidad de declarar este lunes como día inhábil.

Se pidió a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación se mantuvieran informados por medios oficiales, a fin de estar atentos a las disposiciones que tome el OAJ y las indicaciones que hagan las autoridades correspondientes.