Aerolíneas cancelan vuelos por ola de violencia en México

Ciudad de México.- En México comenzó una jornada aérea compleja para miles de pasajeros a causa del operativo de seguridad en Jalisco, por lo que varias aerolíneas de EE.UU. y Canadá han decidido cancelar rutas y emitir alertas de viaje hacia México tras los disturbios generalizados que se desataron luego de la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La muerte de Oseguera Cervantes ocurrió durante su traslado a la Ciudad de México, después de haber sido herido durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, a unas dos horas al suroeste de Guadalajara. Ante esta situación, las autoridades estadounidenses emitieron advertencias de viaje el domingo, desde entonces, los aeropuertos y carreteras en varias regiones de México han experimentado bloqueos y operativos de seguridad que han afectado significativamente el tráfico aéreo.

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta ha cancelado todos los vuelos internacionales y la mayoría de los nacionales debido a la inestabilidad de la situación, lo que ha provocado un efecto dominó en las operaciones desde Estados Unidos y Canadá.

Southwest Airlines, por su parte, ha emitido una alerta de viaje hacia Puerto Vallarta, indicando que los vuelos podrían sufrir retrasos o cancelaciones entre el domingo y el miércoles. Además, la aerolínea ha ofrecido a sus pasajeros la opción de reprogramar sus vuelos sin costo adicional o recibir un reembolso completo. La compañía confirmó que al menos cuatro vuelos hacia esa localidad ya fueron cancelados.

American Airlines también ha emitido una alerta similar y ha cancelado todas sus operaciones programadas hacia Puerto Vallarta y Guadalajara, lo que podría derivar en más cancelaciones en los próximos días; asimismo, Delta Air Lines, United Airlines y Air Canada han informado a los viajeros con vuelos planes hacia regiones afectadas que podrán reprogramar sus vuelos sin cargos adicionales.

La Embajada y los consulados de EE.UU. en México han instado a los ciudadanos estadounidenses a mantenerse en lugares seguros ante los operativos de seguridad, bloqueos en las carreteras y la creciente actividad criminal.

Las áreas afectadas incluyen a Jalisco (incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Baja California (Tijuana, Tecate y Ensenada), Quintana Roo (Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum), Nayarit (zona de Nuevo Vallarta), Sinaloa (Mazatlán)

Además, Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas

Autoridades aconsejan evitar desplazamientos no esenciales y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

Las aerolíneas se han manifestado aseverando que continuarán monitoreando la situación y ajustarán sus operaciones conforme sea necesario para garantizar la seguridad de los pasajeros y tripulaciones. Mientras tanto, las autoridades de EE.UU. y México mantienen operativos de seguridad en diversas regiones, y se espera que en los próximos días se determine si se reanudarán las rutas que han sido suspendidas.