Fiscalización, con enfoque preventivo: Colmenares Páramo

Ciudad de México.- “Trabajar en el enfoque preventivo ha sido y es la estrategia más útil y eficiente que puede adoptar la fiscalización superior”, afirmó el Auditor Superior David Colmenares Páramo, al participar como invitado de honor en la presentación del Instituto de Auditores Internos de México.

Ante profesionistas destacados del país en esta materia, explicó que la Auditoría Superior de la Federación evalúa la eficiencia, eficacia y economía de las políticas públicas del Gobierno Federal. Del mismo modo, fiscaliza la administración y el ejercicio de recursos por parte de estados y municipios.

Resultado de esta labor, dijo, son las auditorías al desempeño de entes federales, que derivaron en la emisión de diversas recomendaciones. De estas, destacó, más del 98% fueron acordadas, es decir, que los entes fiscalizados reconocieron la mejora detectada por la ASF, y se comprometieron formalmente a su atención.

Colmenares explicó que el trabajo de la ASF no concluye con la entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados, sino que constituye el inicio de una nueva etapa de seguimiento, en la que, “de ser el caso, las observaciones podrían ser aclaradas o bien, dar paso a las diversas acciones para la determinación de responsabilidades y el resarcimiento del daño ocasionado a la Hacienda Púbica”.

Dicha labor representa un testimonio del papel clave de los auditores en la prevención de riesgos y la mejora de la gestión pública y privada, señaló.

En el contexto de la reciente Tercera Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2024, el Auditor Superior resaltó que, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior, se logró recuperar más de dos mil millones de pesos para la Federación. Dicha cifra, aseguró, es muestra de la relevancia de la labor de los auditores en todos los ámbitos, con base en la capacitación constante y la ética.

El Instituto de Auditores Internos de México, respaldado por el IIA Global, reúne a especialistas destacados del país, quienes promueven el desarrollo profesional, fortalecen sus capacidades técnicas, comparten las mejores prácticas, así como la cooperación internacional en la materia.

En este ámbito, Colmenares Páramo destacó también la aportación de la ASF para fortalecer la excelencia profesional en México, a través de la generación de documentos de referencia como la “Guía básica para la contratación pública”, así como la Maestría en Fiscalización Superior, desarrollada por el Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS), y próxima a impartirse en la Auditoría Superior de la Federación.

Al respecto, recordó que el ICADEFIS tendrá la naturaleza jurídica de institución de educación superior, y que dicha maestría recibió el Reconocimiento de Validez Oficial de la Secretaría de Educación Pública Federal.

Al concluir su mensaje, el Auditor Superior de la Federación reconoció el trabajo que realiza el Instituto de Auditores Internos de México, y agradeció la invitación a Javier Arturo Ferrer Báez, su Presidente.