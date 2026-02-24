Nuevo distribuidor vial en Veracruz mejorará conectividad para 780 mil habitantes

Veracruz, Méx.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informa que el Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz, en proceso de construcción, fortalecerá la conectividad del recinto portuario y beneficiará a por lo menos 780 mil habitantes de la región.

El Paso Superior Vehicular (PSV) permitirá ahorros en los trayectos de hasta 25 minutos; además, conectará con la Carretera Federal MEX 140 procedente de Xalapa con acceso al Puerto de Veracruz e intercepta con el Boulevard portuario.

Con una inversión de 902 millones de pesos, los trabajos a lo largo de sus casi 2 kilómetros se desarrollan en dos cuerpos: el A y el B, éste último con una longitud de 900 metros.

En el cuerpo A se llevan a cabo labores de terracerías; la instalación de 132 pilotes y 21 zapatas para la cimentación; 23 columnas y 23 cabezales en la subestructura, y para la superestructura se fabricarán y montarán 132 trabes, 110 diafragmas y mil 723 metros cuadrados de losa de claro.

Las mejoras en el Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz dieron inicio en junio de 2025 y contemplan calles laterales, obras de drenaje y complementarias; instalación de pavimento de concreto asfáltico, así como señalamiento vertical y horizontal en la Carretera Federal MEX 140, Xalapa-Veracruz.

El puente tendrá un mayor flujo vehicular, tanto de carga como de pasaje, que transitará con mayor seguridad. Se estima que el Tránsito Diario Promedio Anual supere los 34 mil automotores.

A través de la construcción y modernización de la infraestructura vial, la SICT da cumplimiento a la mejora en la conectividad y accesibilidad, y garantiza la movilidad de personas y mercancías en beneficio de las regiones del país.