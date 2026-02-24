Lilia Cedillo invita a conocer la convocatoria de admisión BUAP 2026

Desde Puebla

La rectora Lilia Cedillo invitó a los jóvenes que busquen sumarse a la Universidad revisar la convocatoria de admisión BUAP 2026 en niveles medio superior y superior ya publicadas en la DAE.

De acuerdo a los documentos, el examen para ambos niveles será en dos partes, la práctica y la “Desde Casa”.

Aquí la página para consultar a detalle los requisitos, fechas correspondientes: admision.buap.mx.

Las fechas importantes del nivel superior son:

– 2 al 7 de marzo el registro en línea para programas educativos con requisitos adicionales

– 3 de marzo al 16 de abril, cuestionario de contexto

– 21 al 28 de abril, registro general para todos los programas educativos

-21 al 29 de abril, descarga y pago de la póliza de aportación correspondiente al EXANI-II-EPIU (Evaluación del Perfil Integral Universitario)

– 22 de abril al 2 de mayo, validación de documentos

– 22 de abril al 4 de mayo, descarga de comprobante de validación

– 25 al 27 de mayo, la impresión del formato de asignación del EXANI-II-EPIU

– 6 de junio, aplicación de la evaluación de práctica

– 20 al 27 de junio, aplicación de la evaluación real “Desde Casa”,

– 18 de julio, publicación de los resultados

Finalmente, del Nivel Medio Superior

– 2 al 7 de marzo el registro en línea para programas educativos con requisitos adicionales

– 3 de marzo al 16 de abril, cuestionario de contexto

– 29 de abril al 3 de mayo, registro general para todos los programas educativos

-29 de abril al 6 de mayo, descarga y pago de la póliza de aportación correspondiente al EXANI-I- BUAP

– 30 de abril al 7 de mayo, validación de documentos

– 30 de abril al 11 de mayo, descarga de comprobante de validación de documentos

-25 al 27 de mayo, la impresión del formato de asignación del EXANI-I-BUAP

– 6 de junio, aplicación de la evaluación de práctica

– 20 al 27 de junio, aplicación de la evaluación real “Desde Casa”,

– 18 de julio, publicación de los resultados