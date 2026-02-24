Metepec logra 100% de cumplimiento en evaluación de Armonización Contable: Flores

Metepec, Méx. – El municipio de Metepec alcanzó la calificación perfecta en la evaluación de Armonización Contable correspondiente al cuarto periodo de 2025, informó el alcalde Fernando Flores Fernández. Este resultado confirma que la administración local mantiene un manejo ordenado, transparente y responsable de los recursos públicos.

En un video compartido a través de sus redes sociales, el edil explicó que la revisión del desempeño contable, presupuestal y administrativo refleja un cumplimiento total de la normatividad vigente. “Nuestro municipio Metepec obtuvo un cumplimiento del 100%; esto significa que nuestra contabilidad, presupuesto, control administrativo y obligaciones de transparencia están en completo orden”, aseguró.

Flores Fernández detalló que este resultado implica que los ingresos, gastos y bienes del municipio se registran correctamente, incluyendo los recursos federales, y que no existen observaciones pendientes ni procesos de solventación. “Eso refleja un manejo responsable y transparente de las finanzas públicas”, añadió, señalando que este reconocimiento se suma al reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación, que reportó cero observaciones en el manejo de los fondos locales.

El alcalde enfatizó que estas evaluaciones son un reflejo de la eficiencia, transparencia y efectividad de la actual administración, y reiteró su compromiso con la ciudadanía: “Así seguiremos porque ustedes me han dado la más alta responsabilidad: cuidar de sus familias y cuidar de los recursos públicos”.

Por último, el alcalde Fernando Flores reafirmó que su gobierno continuará trabajando con orden, transparencia y compromiso por las familias de Metepec, consolidando un modelo de gestión que prioriza la responsabilidad financiera y la confianza de los ciudadanos.