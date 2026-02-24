Líder sindical, lanza jornada de vacunación para trabajadores del Poder Legislativo

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Para frenar el ausentismo laboral y garantizar el bienestar físico de los servidores públicos, del Poder Legislativo, la delegación sindical del SUTEyM de dicho poder, María de Lourdes Silva Bravo, puso en marcha una nueva jornada de vacunación , y bajo el liderazgo de, la campaña busca cubrir tanto a los 322 agremiados como al personal general de la institución.

Ante el registro de diversos contagios estacionales, la delegada Silva Bravo informó que, gracias a la gestión del secretario general del SUTEyM, Herminio Cahue Calderón, se logró el suministro de vacunas contra la influenza.

Y se estima la aplicación de aproximadamente 100 dosis, sumándose a las jornadas previas realizadas a finales del año pasado. “Queremos estar todos protegidos; entre más nos cuidemos, habrá menos cuadros graves y menos hospitalizaciones”, enfatizó.

La representante sindical indicó que la jornada destaca por la colaboración estrecha entre el sindicato, la Unidad de Asistencia Social y el voluntariado, contando con el respaldo del presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado de Morena Francisco Vázquez.

“Queremos que esta sea una oficina de puertas abiertas, el apoyo es parejo: para sindicalizados y no sindicalizados. En salud, todos tenemos que apoyarnos en conjunto”, aseguró.

Asimismo, adelantó que la agenda de salud para los próximos meses será intensiva, incluyendo: campañas de mastografía y Papanicolaou; próxima jornada de vasectomía para los trabajadores; actualización de credenciales del ISSEMyM y cartas testamentarias; y se mantiene la gestión para traer la vacuna contra el sarampión en cuanto el biológico esté disponible.

También, la delegación está fortaleciendo la “asesoría en jubilaciones y pensiones”, orientando a los trabajadores en cada paso del proceso legal y administrativo.