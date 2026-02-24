Más de 250 jóvenes del FNERRR participaron en jornada educativa y deportiva

Ecatepec de Morelos, Estado de México.- Más de 250 jóvenes, adheridos a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR), se reunieron en la Escuela Preparatoria Oficial (EPO) No. 228 “Víctor Puebla”, ubicada en La Laguna de Chiconautla, en este municipio, para escuchar una conferencia sobre el trabajo de los comités estudiantiles y en la inauguración de una cancha deportiva, resultado de su gestión ante las instancias correspondientes.

La conferencia fue impartida por Jasón Celis Córdova, quien realizó el corte de listón de la nueva cancha junto a los estudiantes y maestros de la preparatoria. Como parte de la jornada, se realizaron presentaciones de cuadros culturales y una muestra deportiva.

Durante su intervención, Celis destacó la importancia de la organización estudiantil como una herramienta para exigir mejores condiciones educativas, señalando que la calidad de la educación también depende de las instalaciones en las que se forman los jóvenes.

La preparatoria, bajo la dirección de Antorcha Magisterial, se encuentra en una zona que no cuenta con calles pavimentadas y sin drenaje, y ha enfrentado durante años el abandono por parte del gobierno. Aún hoy, carece de barda perimetral y de agua potable, lo que pone en evidencia las condiciones en las que estudian los jóvenes.

Estas problemáticas fueron abordadas por el conferencista, quien hizo énfasis en la necesidad de que las autoridades atiendan estas demandas, pero también en que los jóvenes deben mantenerse organizados y firmes en la defensa de sus derechos.