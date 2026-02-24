12 municipios de Puebla reportaron incidentes tras muerte de “El Mencho”

Desde Puebla

12 municipios de Puebla reportaron incidentes el pasado domingo tras muerte del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera alias “El Mencho”.

En conferencia de prensa, el titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez precisó que las demarcaciones afectadas fueron:

Atlixco, Amozoc, Puebla, Coronango, Quecholac, Huejotzingo, Ahuazotepec, Huauchinango, Santa Rita Tlahuapan, Nicolás Bravo, San Martín Texmelucan y San Matías Tlalancaleca.

En dichos sitios se hicieron extinción inmediata del fuego, mitigación de riesgos, aseguramiento de zonas y restablecimiento de vialidades.

Sumado a ello, fueron detenidos dos hombres en Tehuacán con posesión de artefactos explosivos y en Puebla un sujeto por incendiar una tienda de conveniencia

*En Puebla fueron desplegados más de 6 mil elementos de seguridad*

Por otra parte, el vicealmirante informó que fueron desplegados en Puebla más de seis mil elementos de las secretarías de Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, policía estatal y las municipales, así como Protección Civil.

Destacó que gracias al actuar inmediato no se reportaron decesos, ni lesionados.