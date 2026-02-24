Arranca Torneo Futbolito Bimbo 2026 en EdoMéx con 300 equipos

24 febrero, 2026 Deportes

BIMBO, EdoMéx 0 Comments

Estado de México.- En medio de un gran ambiente arranco el tradicional torneo de futbolito BIMBO en el Estado de México 2026, en la cual intervienen más de 300 equipos de 31 municipios y cuyo premio principal para el campeón nacional de ambas ramas en un viaje con todos los gastos pagados al parque de Diversiones de Orlando Florida, en los estados Unidos.

Fabián Estrada Asesor Comercial de Grupo Bimbo fue el encargado de realizar la declaratoria inaugural al tiempo que menciono que iniciaba el sueño para miles de pequeños, que se suman a los millones e a lo largo de 60 años han estado presentes en este certamen futbolístico donde se fomentan valores y la práctica deportiva.

En tanto la Dra. María Fernanda Villegas Rodríguez Directora de Cultura Física de la Universidad Autónoma del Estado de México, anfitriona del evento inaugural, menciono que la máxima casa de estudios en la entidad tiene abiertas las puertas no solo a la comunidad universitaria sino a toda la población para la práctica deportiva, pues se busca convertirla en un hábito de vida, como es la política de la rectora la Dra. Martha Patricia Zarza Delgado.

Por su parte Francisco Legorreta Garibay destaco que de manera simultánea en 35 canchas de los municipios de Chalco Coyotepec, Ecatepec, Zumpango, Coacalco, Almoloya del Rio Atlacomulco, Jocotitlán, Chicoloapan, Tejupilco, Otzolotepec y Toluca inicio la fase municipal de la competencia que estar disputándose del 21 de febrero al 26 de marzo, luego estará el periodo vacacional se efectuará la etapa regional y la final estatal se disputará el 16 de mayo en la capital mexiquense.

El juramento deportivo corrió a cargo de Zoé Isari Hernández Mejía y del niño Iker Kain Escobar Ramírez alumnos de la escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez.

En tanto que el juramento arbitral lo realizo el silbante Domingo Alvarado Luna.

En los encuentros inaugurales en la rama femenil NC School venció 3 a 1 la Carlos María Salcedo, La Josefa Ortiz de Domínguez goleo 10 a 0 a la Pedro de Gante y la Maclovio Vallejo supero 2 a 0 a la Emiliano Zapata.

Por lo que toca a los varones la Pedro de Gante venció 2 a 0 al Instituto México, la José Ortiz de Domínguez goleo 8 a 1 a la Bilingüe Independencia y finalmente la Carlos María Salcedo supero 3 a 0 a la Maclovio Vallejo.

El próximo sábado se realizará la jornada dos con 8 partidos en la Unidad Deportiva de San Antonio Buenavista de la UAEMEX.