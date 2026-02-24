Ante crisis climática, soluciones a largo plazo: Ruth Salinas

Toluca, Méx.- Durante la instalación del Observatorio Ciudadano de Cambio Climático del Valle de Toluca en el Congreso mexiquense, la diputada Ruth Salinas Reyes (MC) advirtió que, frente a la crisis climática, es indispensable impulsar soluciones de largo plazo y evaluar de manera permanente las políticas públicas, en beneficio de la población.

La parlamentaria, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura del Estado de México, enfatizó que la defensa del medio ambiente exige voluntad y compromiso. En este sentido, destacó que el Observatorio podrá dar seguimiento a las políticas públicas, evaluar sus resultados y emitir recomendaciones sustentadas en evidencia científica frente a la crisis climática que afecta a la región.

Ante especialistas, activistas y representantes de asociaciones civiles, la legisladora afirmó que se debe pasar de las denuncias a los hechos, pues, por ejemplo, hay inconformidad de la población sobre la falta de agua y la eficacia en la implementación de los programas de bacheo y el ‘Hoy No Circula’.

Por lo anterior, señaló que desde el Poder Legislativo deben blindarse las acciones públicas, ya que es ahí donde se aprueba el presupuesto.

En su participación, Juan Carlos Villarreal Martínez, titular del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso local, compartió que, según el informe de OXFAM MX (Comité de Oxford para el Alivio del Hambre), el uno por ciento de las personas más ricas de México es responsable del 23 por ciento de las emisiones contaminantes, y contaminan lo mismo que el 74 por ciento de la población más pobre.

Karina Ávila Islas, coordinadora del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca del gobierno estatal, indicó que, según el Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 2025 el país registró un incremento de 1.9 grados centígrados en la temperatura y podría acercarse a los 2 grados para 2040.

La activista climática Xiye Bastida Patrick llamó al compromiso de transformar la acción climática en hechos tangibles, contrarrestar las afectaciones de indiferencia territorial, y asumir la responsabilidad ética y de respeto por el medio ambiente.

Finalmente, Edgar Martínez Novoa, presidente del observatorio, señaló que entre los principales retos se encuentran alcanzar consensos entre las distintas perspectivas y sectores involucrados, así como generar resultados a corto plazo. En ese sentido, propuso la creación de un sistema de información enfocado en cuatro ejes prioritarios: aire, agua, movilidad y residuos.