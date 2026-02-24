México cierra con oro el Campeonato Panamericano de Ciclismo Santiago 2026

Santiago de Chile.- Este domingo concluyó el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026, donde la delegación nacional cosechó un total de 11 medallas para liderar el medallero general con seis de oro, tres de plata y dos de bronce. Estados Unidos se ubicó en el segundo lugar con cuatro oros, cinco platas y cinco bronces, mientras que Canadá finalizó tercero con cuatro oros, tres platas y cinco bronces.

En la jornada de cierre, las mexicanas Yareli Acevedo Mendoza y Sofía Arreola Navarro obtuvieron el primer lugar en la prueba madison femenil, celebrada en el Velódromo de Peñalolén, al sumar 53 puntos, con lo que superaron a las estadounidenses Olivia Cummins y Emma Jiménez quienes registraron 37 unidades, así como a las colombianas Elizabeth Castaño y Luciana Osorio con 32.

Con estos resultados, México se consolida como una de las principales potencias del continente, al sumar puntos clave en el ranking internacional dentro de un evento que formó parte del proceso competitivo rumbo al ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

En el camino a la cima, el sábado el conjunto nacional tuvo una destacada jornada al ganar cuatro metales: Yareli Acevedo consiguió plata en carrera por puntos; Daniela Gaxiola obtuvo plata en contrarreloj 1 km; Fernanda Figueroa logró bronce en persecución individual, y Ricardo Peña sumó bronce en ómnium.

El 20 de febrero fue uno de los días más laureados para la delegación, al conseguir tres títulos continentales: Yareli Acevedo ganó la prueba de ómnium, mientras Fernando Nava y Sebastián Ruiz conquistaron los primeros lugares en carrera por puntos y persecución individual, respectivamente.

Continuando con el recuento de medallas, el jueves Yareli Acevedo también se adjudicó el oro en la prueba de eliminación femenil, además de sumar una presea de plata junto al equipo de persecución femenil integrado por Anet Barrera, Antonieta Gaxiola, Sofía Arreola y María Fernanda Figueroa.

Finalmente, durante el primer día de actividades en territorio sudamericano, el equipo femenil de velocidad se coronó con la participación de Yuli Verdugo, Jessica Salazar, Daniela Gaxiola y María José Vizcaíno.