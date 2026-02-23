UAEMéx reanuda clases presenciales tras suspensión preventiva

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) informó que a partir de este martes 24 de febrero se reanudarán de manera regular las actividades académicas presenciales en todos sus espacios universitarios y dependencias administrativas, luego de la suspensión preventiva aplicada este lunes ante los hechos violentos registrados en Jalisco.

A través de un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, la institución detalló que el regreso a las aulas se realizará con normalidad en facultades, centros universitarios, unidades académicas profesionales y demás instalaciones, una vez evaluadas las condiciones de seguridad.

La suspensión temporal fue implementada este fin de semana como medida preventiva para salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, luego de los acontecimientos ocurridos en distintos puntos del centro del país que generaron preocupación entre la población, así como retrasos y bloqueos en vialidades.

En el mensaje institucional, la Máxima Casa de Estudios de la entidad mexiquense, exhortó a las y los universitarios a mantener las medidas de precaución necesarias y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de comunicación.

Asimismo, reiteró su compromiso de priorizar la seguridad de la comunidad auriverde y garantizar la continuidad de las actividades académicas en un entorno seguro.

Con el reinicio presencial, miles de estudiantes retomarán sus actividades escolares habituales, luego de una jornada extraordinaria marcada por acciones preventivas adoptadas por distintas instituciones educativas del país ante el contexto de seguridad nacional.