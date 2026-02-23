Rehabilitación del Parque El Chamizal devuelve un espacio digno y seguro: Montoya

Naucalpan, Méx.- “La rehabilitación del Parque Chamizal devuelve a las familias de Naucalpan, un entorno digno y seguro”, expresó el alcalde Isaac Montoya Márquez, durante la entrega de la rehabilitación de este parque.

El alcalde agregó que, con la rehabilitación de este parque ubicado en la colonia Estado de México, el Gobierno de Naucalpan busca continuar con el rescate de espacios para devolver a las familias un entorno digno y seguro.

En presencia de cientos de vecinos, así como autoridades auxiliares de la colonia y de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Adriana G. Escobar, Montoya Márquez, reafirmó el compromiso de su administración para consolidar un modelo de gestión basado en el humanismo mexicano.

El Presidente Municipal apuntó que, a diferencia de administraciones pasadas, que fueron distantes y soberbias, en su gobierno la estrategia se basa en el territorio y escuchar de manera directa a la gente al recorrer cada colonia, pueblo y fraccionamiento para atender demandas históricas que habían sido ignoradas.

A través del programa Huellas de la Transformación, el gobierno municipal rescata espacios abandonados para convertirlos en lugares dignos y seguros. Al renovar el entorno urbano, se busca combatir las causas de la delincuencia y fortalecer la convivencia entre vecinos.

En la colonia Estado de México, a través de la Dirección de Servicios Públicos, para lograr la transformación integral del parque, se instalaron 27 luminarias nuevas, 13 Clareos y 9 podas de árboles. También se realizaron trabajos de chaponeo, arañado, desorille y barrido manual, así como la recolección de más de 2 toneladas de residuos.

En cuanto a los juegos infantiles se llevaron juegos soldados, colocación de 3 columpios y cadena. Y por último se pintaron barras de contención, línea central y pinta de topes de la avenida Río Hondo.

Asimismo, trabajadores de Servicios Públicos aplicaron 104 toneladas de mezcla asfáltica en beneficio de las colonias El Molinito, San Antonio Zomeyucan, Huizachal y Estado de México.

Del mismo modo, personal del Organismo Municipal del Agua (OAPAS) realizó los siguientes trabajos: 16 reparaciones de baches por fugas de agua, levantamiento de cascajo en Santiago Tianguistenco y desazolve en las calles de Zumpango y Santiago Tianguistenco.

Montoya Márquez anunció proyectos de infraestructura y saneamiento que buscan cambiar el rostro del municipio.

Entre los anuncios más destacados se encuentran el saneamiento Integral del Río Hondo, en colaboración con OAPAS y la Secretaría del Agua, que busca transformar este caudal en un cuerpo de agua tratada y limpia.

Por último, manifestó que su gobierno trabaja en total sintonía con la presidenta de la República y la gobernadora del Estado de México, alineando sus políticas locales con los principios del movimiento de transformación nacional.