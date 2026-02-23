Alcalde descarta riesgos por operativo federal; reporta incendios de pastizales en Metepec

Metepec, Méx.- Tras la preocupación generada entre vecinos por la presencia de humaredas en distintos puntos del municipio, el alcalde Fernando Flores Fernández informó que los hechos corresponden a incendios de pastizales y no guardan relación con los acontecimientos derivados del operativo federal realizado en Jalisco.

El edil explicó que, luego de recibir diversos reportes ciudadanos en los que se expresaba temor ante posibles hechos de violencia vinculados con la jornada registrada en esa entidad, se activaron protocolos de verificación y atención inmediata.

“Debo informarles que se trata de incendios. En este momento tenemos tres incendios activos de pastizales en el municipio”, precisó el presidente municipal.

De acuerdo con el reporte oficial, uno de los siniestros se localiza sobre Avenida Las Torres, frente al Tecnológico de Monterrey, en la comunidad de San Salvador Tizatlalli; otro más en San Miguel Totocuitlapilco, y un tercero en la zona de Llano Grande. En los tres puntos ya trabajan elementos del Cuerpo de Bomberos de Metepec para sofocar las llamas y evitar su propagación.

El alcalde añadió que el domingo también se atendió un incendio en pastizales en la zona de El Tule, en los límites con el municipio de Lerma, además de otro incidente que afectó parcialmente el basurero de Capulhuac. En ambos casos, las brigadas municipales brindaron apoyo para controlar la situación.

Flores Fernández subrayó que los cuerpos de emergencia de Metepec colaboran actualmente con municipios vecinos ante la presencia de incendios en la región, en un contexto de altas temperaturas y condiciones propicias para la propagación del fuego en zonas de pastizal.

En materia de seguridad, indicó que la Policía Municipal se mantiene atenta a las instrucciones de autoridades federales y estatales, luego de los hechos registrados en distintas partes del país, y que existe comunicación permanente con el Gobierno del Estado de México para cualquier eventualidad.

Finalmente, el alcalde llamó a la población a mantener la calma y continuar reportando cualquier incidente a través de los canales oficiales. “Estoy atento a sus reportes”, reiteró, al tiempo que reconoció la participación ciudadana para alertar oportunamente a las autoridades.

Las autoridades exhortaron a evitar la quema de basura y pastizales, así como a reportar de inmediato cualquier columna de humo, a fin de prevenir riesgos mayores y proteger tanto a la población como a las áreas naturales del municipio.