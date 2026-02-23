Secretaria de las Mujeres participa en toma de protesta del Observatorio de Participación Política 2026

Toluca, Méx.– María Esther Rodríguez Hernández, Secretaria de las Mujeres, asistió a la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria y a la toma de protesta de la Presidencia 2026 del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México (OPPMEM), realizada en Toluca.

En representación de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la titular de la SeMujeres e integrante permanente de la Dirección Ejecutiva del OPPMEM destacó que, en esta nueva etapa encabezada por Arlen Siu Jaime Merlos, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México y Presidenta del Observatorio, se dará continuidad al trabajo para garantizar que ninguna mujer que aspire, participe o ejerza un cargo público sea obstaculizada por razón de género.

Señaló que el Gobierno del Estado de México mantendrá acciones para asegurar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, así como el fortalecimiento del sistema de cuidados y la igualdad sustantiva.

Participaron Claudia Valle Aguilasocho, Magda. de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Yasmín Esquivel Mossa, Magda. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Amalia Pulido Gómez, Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México e integrante permanente de la Dirección Ejecutiva del OPPMEM; Víctor Leopoldo Delgado Pérez, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del EdoMéx; así como diputadas, diputados y diputade de la LXII Legislatura mexiquense, mujeres indígenas, colectivos LGBTIQ+ y asociaciones civiles.