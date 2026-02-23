Reconocen a Metepec por modelo de capacitación en protección civil

Metepec, Méx.- El municipio de Metepec volvió a colocarse en el escenario nacional al ser galardonado por la implementación de un proyecto orientado a fortalecer la preparación y respuesta de sus cuerpos de emergencia.

El alcalde Fernando Flores Fernández recibió la distinción por las prácticas exitosas impulsadas durante su administración, con un enfoque centrado en el bienestar de la población; reconocimiento que fue otorgado por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), organismo que destacó las acciones desarrolladas por el gobierno local bajo una visión humanista y de responsabilidad social.

La evaluación formó parte de la Décimo Segunda Edición del Galardón Francisco Villarreal Torres, que distingue proyectos innovadores en el ámbito municipal.

Tras un proceso de revisión técnica y análisis detallado, el Comité Evaluador determinó premiar el proyecto denominado “Centro de Capacitación y Adiestramiento (CCA)”, al considerarlo una propuesta sólida que fortalece la gestión del riesgo y la profesionalización del servicio público.

El CCA, que opera desde el año pasado, se ha convertido en un eje estratégico para el municipio al consolidar la formación especializada de los elementos adscritos a la Coordinación de Protección Civil y Bomberos. A través de este espacio, se busca elevar la capacidad de respuesta ante contingencias, particularmente en zonas identificadas con mayores niveles de vulnerabilidad.

Autoridades municipales señalaron que este modelo es resultado del trabajo coordinado entre dependencias, la entrega del personal operativo y una planeación orientada a anticipar riesgos y reducir su impacto. Asimismo, subrayaron que la participación ciudadana ha sido clave para impulsar políticas públicas que prioricen la seguridad colectiva y el desarrollo sostenible.

Con esta distinción, Metepec reafirma su apuesta por la innovación en la administración pública y por la construcción de instituciones más sólidas, preparadas para proteger a la población y responder de manera eficaz ante cualquier eventualidad.