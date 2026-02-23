Recibe gobierno de Huixquilucan el Premio ANAC “Francisco Villarreal Torres”

Huixquilucan, Méx.- El Gobierno de Huixquilucan obtuvo el Premio ANAC “Francisco Villarreal Torres”, por el “Modelo de Gestión Financiera Sostenible e Innovadora”, con el que este municipio elevó su calificación crediticia en los últimos diez años.

Durante la décimo segunda edición de los “Premios ANAC”, se reconoció la disciplina financiera del Gobierno de Huixquilucan, lo que ha permitido mantener finanzas sanas, que se traducen en mejores obras y servicios para la población

Este “Premio ANAC” se otorgó también al Gobierno de Huixquilucan por la implementación del “Modelo de Gestión Financiera Sostenible e Innovadora”, que ha mantenido para mejorar su recaudación propia y elevar su calificación crediticia por 10 años consecutivos, siendo el único municipio del país que ha logrado este objetivo. Este galardón fue entregado durante la décimo segunda edición de los “Premios ANAC”.

Con esta distinción Huixquilucan se posiciona como un ejemplo a nivel nacional en el manejo de sus recursos públicos. lo que permite desarrollar obras públicas.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, agradeció a la ANAC este premio, el cual reconoce la disciplina financiera que ha mantenido el Gobierno de Huixquilucan durante la última década, y ha permitido mantener una elevada recaudación de recursos propios, transparencia financiera, reducción de la deuda de largo plazo que heredó de administraciones anteriores a 2016 y una buena gobernanza, entre otros factores.

Ante el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Jorge Romero Herrera; y el presidente de ANAC, Mauricio Tabe Echartea, Romina Contreras explicó que las empresas Fitch Ratings y HR Ratings han elevado durante 10 años consecutivos la calificación crediticia de Huixquilucan, que actualmente se encuentra en AA-mex, con perspectiva positiva y HR AA+ con perspectiva estable, respectivamente, siendo el único municipio del país en lograrlo, como resultado de esta política pública que se implementó en 2016, por el ahora senador Enrique Vargas del Villar, mediante la cual se actualizó la cartografía municipal con el uso de drones, se eficientaron los procesos para el pago del Impuesto predial y se realizan cobros justos a la ciudadanía, lo que genera confianza entre la población.

“Estoy muy orgullosa de recibir este premio, ya que es resultado de una administración responsable que ha trabajado 24/7 en los últimos diez años para lograr que Huixquilucan se consolide como un referente nacional en materia hacendaria y por su disciplina financiera”, finalizó.