Impulsan en UAEMéx el diálogo intergeneracional con música y danza en Casa de las Diligencias

Toluca, Méx.- Con un lleno total, el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias” de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fue sede de la Travesía Musical de Vientos y Solistas, una jornada artística que reunió a la Banda Sinfónica Juvenil de la institución (BASJUAEMéx), el grupo Belly Dance Estrella del Desierto y un emotivo homenaje al danzón a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil (OSJUAEMéx).

El encuentro destacó por su carácter intergeneracional, al congregar a públicos diversos que compartieron un mismo espacio para disfrutar de expresiones musicales y dancísticas, reafirmando que la cultura es un puente que fortalece los vínculos entre la comunidad.

Esta actividad se enmarca en el compromiso de impulsar una Universidad Autónoma del Estado de México de puertas abiertas, al promover el acceso incluyente a la cultura y propiciar espacios donde la sociedad se reconozca como parte activa de la vida universitaria.

El lleno total en la “Casa de las Diligencias” evidenció el interés social por este tipo de iniciativas y subrayó el carácter público de la institución, que a través de la difusión cultural contribuye a la retribución social y al fortalecimiento del tejido comunitario.