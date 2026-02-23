UAEMéx presenta “Tácticas de Insurgencia para Habitar” en el MULF

Toluca, Méx. – En el marco de la exposición artística “Tácticas de Insurgencia para Habitar”, del artista David Aheva, presentada en el Museo Universitario “Leopoldo Flores” de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), se llevó a cabo el conversatorio homónimo que reunió a estudiantes, académicos y creadores, con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión colectiva en torno a las múltiples formas de habitar, resistir y resignificar los espacios de convivencia.

Licenciado en Artes Plásticas por la UAEMéx, David Alejandro Hernández Valdés, conocido artísticamente como Aheva, presenta en esta muestra 15 obras producidas entre 2013 y 2025, resultado de una trayectoria marcada por la experiencia de habitar el mundo desde lo sensible y lo crítico. Cada pieza concibe el espacio no solo como una dimensión física, sino como un territorio emocional, simbólico y político.

“El arte se convierte en una alternativa que a veces no tiene cabida en espacios más rígidos, como la ciencia u otros campos del conocimiento. El arte permite repensar la realidad”, expresó el artista.

Aheva plantea que habitar implica también transitar por texturas, sonidos y formas. Su propuesta, tanto estética como social, se entrelaza con la experiencia humana de ocupar un lugar en el mundo.

A través de instalaciones, performance y escultura, la exposición explora la relación entre cuerpo, espacio y resistencia, abordando problemáticas contemporáneas como la precarización de la vivienda, la violencia urbana y la instrumentalización del cuerpo como mercancía.

“En un momento en el que existe un consumo constante de lo virtual y lo digital, generar reflexiones en torno al cuerpo y a la materia resulta especialmente pertinente”, señaló.

El conversatorio contó con la participación de la escultora Beatriz Canfield y del profesor universitario Eduardo Bernal, quienes destacaron la relevancia de impulsar espacios de diálogo donde confluyan diversas miradas y posturas que enriquezcan la lectura de la obra artística.

Asimismo, subrayaron la importancia de que la Máxima Casa de Estudios mexiquense continúe promoviendo foros de expresión cultural en beneficio tanto de la comunidad estudiantil como del público en general.

“Este lugar es universitario y es de todos. Es para quienes forman parte de la universidad y también para quienes no; los museos se construyen no solo con la participación de los artistas, sino también con la del público”, enfatizaron.

Más allá de su dimensión estética, la exposición se configura como un ejercicio político, social y simbólico, en el que cada objeto, registro y espacio se presenta como una manifestación de insurgencia frente a un México complejo y contradictorio.

“Una de las razones fundamentales por las que existe el arte contemporáneo es que no solo dialoga, sino que cuestiona las formas en las que habitamos el mundo”, afirmó Aheva.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el último día de marzo y podrá visitarse de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 17:00 horas. La entrada es libre.

Finalmente, el artista invitó a la comunidad universitaria —especialmente a quienes desarrollan procesos creativos— a mantener una búsqueda constante, y a quienes no se dedican al arte, a acercarse a estos espacios universitarios como lugares de encuentro, reflexión y diálogo.