CODHEM, un organismo vivo, dinámico y en constante evolución: Delgado

Toluca, Méx.– “Somos un organismo vivo, dinámico y en constante evolución; la Comisión es de la sociedad y para la sociedad”, afirmó el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Víctor Leopoldo Delgado Pérez, quien llamó a la sociedad mexiquense a conocer y “apropiarse” de este organismo defensor.

Lo anterior, durante su participación en el programa de radio Nuestros Derechos, en una emisión especial por el 33 Aniversario de la CODHEM, donde destacó que el organismo no solo atiende quejas, sino que impulsa la cultura preventiva de los derechos humanos, la capacitación especializada y la enseñanza a través de su Instituto de Investigación y Formación en Derechos Humanos.

Con 29 años de servicio ininterrumpido dentro de la institución, el Presidente recordó que su incorporación a la Comisión se dio a partir de una determinación académica: solicitó realizar sus prácticas profesionales para titularse y conocer de cerca el trabajo de esta institución pública autónoma, que en ese momento contaba apenas con cuatro años de haber sido fundada.

Recordó que fue el entonces titular del área de capacitación, Tomás Trujillo Flores, quien le abrió las puertas de la CODHEM. Ahí inició como practicante y posteriormente como capacitador, recorriendo cada región del Estado para promover la cultura de los derechos humanos.

En sus primeras etapas, relató, la Comisión operaba en un edificio ubicado en el centro de Toluca y contaba con infraestructura limitada, desde donde abordaba un vehículo compacto para impartir capacitaciones con un proyector de acetato y se trasladaba por distintos municipios de la entidad, llevando materiales didácticos muy básicos, que hoy forman parte de la memoria institucional, en contraste con la especialización con la que ahora cuentan las personas capacitadoras, que incluso deben aprobar un proceso de certificación.

Con el paso del tiempo, destacó, la CODHEM transitó por una evolución normativa y estructural significativa. Se modernizó su marco jurídico con la actualización de su Ley, a fin de consolidar una expansión territorial y descentralizar la atención y los servicios con la apertura de Visitadurías en Naucalpan, Ecatepec y Nezahualcóyotl, hasta conformar actualmente más de diez oficinas regionales estratégicamente distribuidas para fortalecer la cercanía con la población.

Durante la entrevista, el Presidente subrayó que la Comisión ha evolucionado junto con las exigencias sociales, ampliando su presencia en espacios de incidencia pública, como las Mesas de Paz regionales, y participando activamente en la construcción de políticas públicas con enfoque de derechos humanos.

Asimismo, destacó que el reciente Plan de Desarrollo Institucional 2025–2029, presentado durante el 33 aniversario, marca la ruta estratégica para consolidar a la CODHEM como una institución confiable, cercana y accesible para los más de 17 millones de habitantes del Estado de México.

En el plano personal, compartió algunas de las experiencias que han marcado su trayectoria, como el acompañamiento a personas detenidas injustamente o el apoyo humanitario brindado a caravanas de personas migrantes en tránsito por la entidad. Para el Presidente, estas vivencias reflejan que la defensa de los derechos humanos no se limita al ámbito administrativo, sino que implica cercanía, empatía y compromiso directo con las personas.

La entrevista completa se puede consultar en la liga:

https://open.spotify.com/episode/7Fs0HCzFF32ciVN93MCDZp?si=kUrxUFmwR26zdILkR3ojUQ.

Con 33 años de historia, la CODHEM reafirma su compromiso de fortalecer la confianza ciudadana, consolidar su autonomía y mantenerse Más cerca de ti.