Regresan a clases con normalidad en todos los niveles educativos en el EdoMéx

Toluca, Méx. – El Gobierno del Estado de México informa que, derivado del seguimiento permanente a las condiciones de seguridad, a partir del martes 24 de febrero se retoman las actividades escolares presenciales con normalidad en los 125 municipios de la entidad.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) señala que el regreso aplica para Educación Inicial, Básica, Media Superior y Superior, privilegiando en todo momento la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa.

Se invita a madres, padres de familia, tutores, estudiantes, docentes y personal administrativo a acudir a sus planteles y retomar las actividades escolares de manera regular.

Con esta reanudación, la SECTI garantiza el derecho a la educación y a la continuidad académica de las y los estudiantes mexiquenses.

Asimismo, se exhorta a la comunidad educativa a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de México.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación mantiene coordinación permanente con las instancias de seguridad y continuará atenta al desarrollo de las actividades educativas en toda la entidad.