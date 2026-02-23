Presidenta Claudia Sheinbaum detalla operativo para capturar a “El Mencho”

Ciudad de México. – En la mañanera del pueblo encabezada por la mandataria de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se abordó la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo de las Fuerzas Armadas en Tapalpa, Jalisco, cediendo la palabra al General Ricardo Trevilla quien se encargó de toda la organización del operativo y detalló paso a paso cómo se organizó el operativo, aunado al dato más importante que es el uso de armas de alto calibre de origen norteamericano, recordando que se han asegurado 23 mil armas.

En cuanto al llamado a la tranquilidad en nuestro país, tras reportes de bloqueos y acciones violentas, la Presidenta Sheinbaum hizo un llamado a la calma, asegurando que el Gabinete de Seguridad está resguardando la paz y la normalidad en México.

La mandataria Claudia Sheinbaum, envió sus condolencias a las familias de los elementos de seguridad que perdieron la vida durante el operativo y reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas. Cabe destacar que la reacción de Estados Unidos ante la captura y posterior muerte del líder narcotraficante Oseguera Cervantes, en los informes aseveran que el presidente Donald Trump, extendió una felicitación a las Fuerzas Armadas de México por la operación, al mismo tiempo que se mencionó la necesidad de intensificar esfuerzos contra los cárteles.

En el contexto de seguridad, se resaltó la desarticulación del Cartel Jalisco Nueva Generación, tras este suceso y se mencionó la disminución de los narcobloqueos a 24 horas del evento, con saldo blanco, además de que se espera se restablezcan los vuelos y corridas a Puerto Vallarta y Jalisco, pues se mantienen hasta el momento suspendidas por seguridad de la población.