Redacción 23 febrero, 2026

23 febrero, 2026

Columnas

Por Roberto Desachy Severino

Golpe contundente, pero no su desaparición, la muerte de El Mencho para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG): Carlos Figueroa Ibarra

La muerte de El Mencho es un golpe contundente, pero no la desaparición del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya que la experiencia demuestra que estos hechos provocan que dichos grupos se reconstituyan y, quizás, hasta se dividan y broten nuevas cédulas delincuenciales, advirtió Carlos Figueroa Ibarra, investigador en el área de seguridad pública y delincuencia organizada.

En entrevista, tras conocerse el fallecimiento de El Mencho y la ola de violencia que azotó Puebla y México el domingo pasado, Figueroa Ibarra estimó que el CJNG quedó afectado a corto y mediano plazo, porque en este tipo de organizaciones surgen personajes que suplen inmediatamente a los desaparecidos: https://desdepuebla.com/2026/02/22/reportan-que-el-mencho-lider-de-cartel-jalisco-nueva-generacion-fue-abatido/

Pero el deceso de Nemesio Oseguera, el líder del grupo delincuencial más importante en este momento en el país, sí es una acción simbólica de México ante Estados Unidos, que en su estrategia imperialista toma el narcotráfico como pretexto para sus fines intervencionistas, como lo demostró en Venezuela: https://desdepuebla.com/2026/02/23/casa-blanca-felicita-al-ejercito-por-caida-de-el-mencho-confirma-apoyo-de-inteligencia-a-mexico/

El académico –de la BUAP y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) reiteró su escepticismo de que este tipo de medidas dañe permanentemente al narcotráfico, negocio con 35 millones de consumidores en Estados Unidos y, como ocurre con el capitalismo, mientras haya demanda sobrará la oferta.

GUERRA SIN FIN

No es un asunto nuevo, se trata de una guerra sin fin, una vez que cae el cabecilla de un grupo delictivo los demás se reorganizan, reconstituyen, a veces, incluso, se dividen en más células criminales, debido a que el mercado lo demanda. Además, a México llegan millones de armas procedentes de Estados Unidos: https://desdepuebla.com/2026/02/22/quien-era-nemesio-oseguera-cervantes-el-mencho/

No obstante, los fallecimientos de “El Mencho y El Tuli” sí representan golpes duros al CJNG, que ayer demostró su capacidad operativa y de reacción en muchos estados del país, incluido Puebla, con bloqueos carreteros, quema de vehículos, negocios y bancos y los asesinatos de entre 25 y 30 elementos de la Guardia Nacional, explicó Figueroa Ibarra: https://desdepuebla.com/2026/02/22/574307/

Militante fundador de Morena, consejero nacional del partido, consideró que la política de seguridad pública de la presidenta Claudia Sheinbaum constituye una profundización de la aplicada por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador; es decir, combatir las causas de la violencia y el narcotráfico, puesto que mientras haya millones de jóvenes sin futuro en la escuela ni trabajo, este problema seguirá.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum sí mejoró la INTELIGENCIA y coordinación de los sistemas e instancias de seguridad en el país y aumentó la persecución y el castigo a estas actividades, aunque su política no implique un golpe de timón: https://desdepuebla.com/2026/02/23/sheinbaum-afirma-que-ya-no-hay-bloqueos-carreteros-en-ningun-punto-del-pais-tras-jornada-violenta/

EUA, EL GRAN HIPÓCRITA

El discurso de Trump del presunto combate a los cárteles no es más que un pretexto, para sus fines intervencionistas en América Latina, ya que el verdadero objetivo es detener la influencia china en nuestro continente, como lo demostró la captura de Nicolás Maduro y que, al mismo tiempo, sacó de la cárcel al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que cumplía una severa condena por promover el narcotráfico como política de Estado: https://desdepuebla.com/2022/02/16/expresidente-de-honduras-detenido-tras-pedido-de-extradicion/

Trump quiere extinguir a Cuba y ahora va tras México, Colombia y Brasil, después de que ya logró detener la influencia de la izquierda y China en Venezuela, Chile, Argentina y Ecuador, donde la empresa exportadora de bananas de su presidente, Daniel Noboa, fue usada para traficar drogas a Estados Unidos, pero, como es aliado de dicho país, le permite mantener el poder: https://desdepuebla.com/2024/04/30/daniel-noboa-contraataca-y-demanda-a-mexico-ecuador-acude-a-la-haya/

Figueroa Ibarra estimó que Donald Trump no conseguirá detener totalmente la influencia de China en América latina, que presenta un importante avance, además de que los problemas físicos y mentales del presidente de Estados Unidos le impedirán extinguir ese fenómeno: https://desdepuebla.com/2026/02/13/trump-reunira-a-mandatarios-latinoamericanos-en-florida-en-marzo-reportan-abordaria-influencia-de-china-en-la-region/

Finalmente, alertó que EUA sí quiere acabar con los gobiernos de izquierda e intervenir militarmente en México, pero se le revertiría por la fuerte interdependencia económica entre ambas naciones, además de que entre el 55 y 60 por ciento de los mismos norteamericanos siente un fuerte rechazo hacia Trump por los asesinatos del ICE contra ciudadanos blancos.