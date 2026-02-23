Aguirre aprovecha la gira para medir carácter y consolidar la idea del Tricolor

Ciudad de México.- Tras el triunfo por 0-1 de la Selección Nacional de México frente a Bolivia en partido amistoso internacional, el director técnico Javier Aguirre ofreció un balance mesurado y reflexivo, dejando claro que el marcador es solo una parte del proceso que vive el equipo rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Desde el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, el estratega nacional explicó que estos compromisos forman parte de una etapa clave de evaluación, en la que el cuerpo técnico busca observar a los futbolistas en contextos de presión, lejos de la comodidad habitual y ante rivales que exigen en lo físico y mental.

Aguirre destacó que el objetivo principal de la gira no fue únicamente ganar, sino analizar comportamientos individuales y colectivos. “Estos partidos sirven para ver quién tiene equilibrio emocional, carácter y nivel futbolístico para competir en escenarios adversos. Hay aspectos positivos y otros que debemos corregir, pero todo forma parte del aprendizaje”, señaló el técnico mexicano.

México abrió su actividad del año con un encuentro ante Panamá, duelo que, junto al choque frente a Bolivia, permitió al entrenador ampliar su panorama sobre el plantel y avanzar en la consolidación de la idea futbolística que pretende implantar.

El llamado “Vasco” reconoció que se encuentra en una fase de análisis profundo, utilizando cada concentración para sacar conclusiones de cara al futuro. “La intención era ver a los jugadores fuera de su zona de confort, observar su reacción y determinar si están listos para asumir la responsabilidad que implica vestir esta camiseta”, añadió.

Uno de los puntos más relevantes del balance fue la respuesta de los jóvenes que tuvieron su primera aparición con la Selección Nacional absoluta. Aguirre se mostró satisfecho con su desempeño y aseguró que ninguno desentonó en un entorno de alta exigencia.

La convocatoria para estos amistosos estuvo integrada mayoritariamente por futbolistas de la Liga MX, con la inclusión de Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders, quien también fue observado por el cuerpo técnico.

Con este panorama, Javier Aguirre reafirma que el proceso del Tricolor avanza con paso firme, priorizando la competencia interna, el análisis constante y la construcción de un equipo sólido en lo futbolístico y mental.