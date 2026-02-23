Pirata Morgan vuelve a Toluca con cuentas pendientes sobre el ring

Toluca, Méx.– La lucha libre mexicana volverá a vivir una noche cargada de historia y rudeza con el regreso de Pirata Morgan a la capital mexiquense. El experimentado gladiador se presentará el próximo jueves 26 de febrero en el Gimnasio Agustín Millán, recinto que no visitaba desde inicios de los años dos mil y que promete una gran entrada.

Pedro Ortiz Villanueva, nombre real del llamado Pirata Morgan, es una de las figuras más representativas del bando rudo en la lucha libre nacional. Con actividad profesional desde 1979, su carrera se ha forjado en escenarios de AAA, CMLL y empresas independientes, dejando huella por su estilo recio, clásico y sin concesiones. Su imagen se volvió inconfundible tras el accidente que le costó un ojo en 1981, hecho que consolidó su personaje y lo convirtió en un referente del pancracio.

“Toluca es una plaza que conoce y exige lucha libre de verdad. Siempre que regreso me voy contento porque la gente valora nuestro trabajo”, expresó el veterano luchador, quien destacó el arraigo que existe en la afición local.

Para esta función, el Pirata Morgan hará equipo con dos nombres de peso: Hijo del Solitario y Psicosis, con quienes ha protagonizado intensas rivalidades a lo largo de los años. En esta ocasión, deberán dejar de lado viejas diferencias para enfrentar a la Familia Real, liderada por L. A. Park.

“Hoy nos toca ser compañeros y responder como profesionales. Con L. A. Park hay historias pendientes y el 26 de febrero se van a aclarar”, sentenció Morgan, anticipando un duelo de alto voltaje.

El rudo legendario también reconoció el esfuerzo de los promotores por mantener funciones constantes en Toluca, al considerar que la continuidad fortalece a la afición, que históricamente disfrutó de grandes carteles cuando existía la Arena Toluca.

Finalmente, se informó que el Gimnasio Agustín Millán se perfila para registrar un lleno, ya que los boletos se han vendido de buena manera y quedan pocos lugares disponibles en la zona general, augurando una velada intensa y llena de nostalgia para los aficionados.