Capitanes CDMX proyecta su talento en la Ventana FIBA de febrero

Ciudad de México.- El crecimiento deportivo de Capitanes CDMX se refleja no solo en la tabla de posiciones, sino también en el reconocimiento internacional de sus jugadores. Andersson García, RJ Mélendez y Felipe Haase fueron convocados por sus selecciones nacionales para disputar la Ventana FIBA de febrero de 2026, dentro del proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo.

La presencia de tres elementos del conjunto capitalino en esta etapa internacional confirma el impacto del proyecto de Capitanes más allá de la NBA G League, consolidándose como un referente del baloncesto latinoamericano. Cada llamado representa un premio al rendimiento individual y, al mismo tiempo, un reconocimiento al trabajo colectivo que ha distinguido al equipo en la presente temporada.

Andersson García integrará la selección de República Dominicana, que sostendrá un duelo de alto calibre el 26 de febrero ante Estados Unidos en Oceanside, California, para después visitar a Nicaragua el 1 de marzo en Managua. En tanto, RJ Mélendez defenderá los colores de Puerto Rico en San Juan, donde enfrentará a Canadá el 26 de febrero y a Bahamas el 1 de marzo en el Coliseo Roberto Clemente. Por su parte, Felipe Haase fue considerado por Chile para los encuentros que disputará en Valdivia, el 27 de febrero frente a Colombia y el 2 de marzo ante Venezuela.

Estas convocatorias provocarán ausencias clave en el calendario inmediato de Capitanes. García no estará disponible para el duelo del 27 de febrero como visitante ante Iowa Wolves ni para el compromiso del 1 de marzo frente a Noblesville Boom en la Arena CDMX. A su vez, Mélendez y Haase se perderán el partido del 24 de febrero ante Salt Lake City Stars, además de los encuentros del 27 de febrero y 1 de marzo.

Pese a ello, el momento del equipo es inmejorable. Capitanes retomó el liderato de la Conferencia Oeste con marca de 15-7, mostrando una identidad competitiva sólida y una mentalidad ganadora. Con el respaldo constante de su afición, la Arena CDMX se ha convertido en una de las plazas más complicadas de la liga.

Capitanes CDMX trasciende fronteras y reafirma su ambición: seguir haciendo historia y pelear por los primeros playoffs de la franquicia en la G League. El proyecto avanza… y lo hace con pasaporte internacional.