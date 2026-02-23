En Toluca impulsan el bádminton mexiquense rumbo a 2026

Toluca, Méx.- El Club Toluca reafirmó su papel como un espacio clave para el desarrollo del deporte en el Estado de México al ser sede del tercer Selectivo Estatal de Bádminton, competencia que definió a las y los representantes mexiquenses dentro del proceso rumbo al sistema competitivo 2026.

A lo largo del fin de semana, la Sala de Bádminton Victoria Montero fue el escenario donde se disputaron intensos encuentros que destacaron por su nivel técnico, disciplina y entrega. La calidad de la superficie de juego y la infraestructura del Club permitieron que las y los atletas compitieran en condiciones óptimas, garantizando seguridad y un entorno adecuado para el alto rendimiento.

Lisset Miranda, instructora de bádminton del Club Toluca, señaló que los resultados obtenidos en este selectivo son reflejo del trabajo constante que se realiza en cada sesión de entrenamiento. Destacó el compromiso de las y los deportistas, así como el respaldo permanente de las familias, factor que consideró fundamental para el crecimiento de esta disciplina en la entidad. Asimismo, reconoció el apoyo institucional del Club como un pilar para la consolidación del bádminton mexiquense.

Por su parte, Ricardo Flores Gómez, presidente de la Sociedad de Bádminton del Estado de México, agradeció las facilidades otorgadas para la realización del evento y subrayó la importancia de cerrar el proceso estatal en una sede de primer nivel. “Fueron tres selectivos estatales y hoy cerramos con broche de oro; ya contamos con nuestros representantes que acudirán al clasificatorio nacional”, expresó.

En total, 16 competidores, provenientes de diez clubes afiliados a la sociedad estatal, obtuvieron su pase para representar al Estado de México en el clasificatorio nacional que se celebrará en Guadalajara durante el mes de abril. Esta etapa será determinante para medir el nivel de las y los atletas frente a los mejores exponentes del país.

Finalmente, Flores Gómez destacó los avances logrados durante los últimos tres años de gestión y reiteró su compromiso de continuar impulsando el desarrollo del bádminton en toda la entidad. Para conocer más sobre la oferta deportiva del Club Toluca, se invita a seguir sus redes sociales oficiales: @miclubtoluca.