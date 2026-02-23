INFONAVIT entrega primeras Viviendas del Bienestar en Coahuila

Coahuila, Méx.- El director general del INFONAVIT, el ingeniero Octavio Romero Oropeza, acompañó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la entrega de 60 viviendas en Monclova, Coahuila, ubicadas en el fraccionamiento “Infonavit Colinas de Santiago”, como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Durante el evento, en el que estuvieron presentes el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda de la Sedatu, José Alfonso Iracheta Carroll, y el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, el director general del Instituto detalló que ya se colocaron en su totalidad las 88 viviendas que se construyen en este conjunto habitacional. Informó que en Coahuila la meta del Programa de Vivienda para el Bienestar pasó de 19 mil a 65 mil viviendas, con una inversión para el estado de 40 mil millones de pesos. A nivel nacional se contempla la construcción de 1 millón 200 mil viviendas durante el sexenio.

El ingeniero Romero Oropeza detalló que en Coahuila ya se inició obra en 10 proyectos que suman 9 mil 600 viviendas y este año se comenzará construcción en 24 proyectos más que permitirán edificar otras 26 mil viviendas. Con esto, al final del año se espera alcanzar 35 mil 600 viviendas. Esto significa que, en el segundo año de la administración de la Presidenta, se tendrá contratada y en construcción más de la mitad de la meta del sexenio.

Explicó que en todos los fraccionamientos del país donde se tiene vivienda terminada se han acondicionado oficinas de atención donde los derechohabientes pueden acudir para visitar las casas muestra y tramitar sus créditos. Ahí, una vez que se confirma que el derechohabiente gana entre 1 y 2 salarios mínimos y que no cuenta con un crédito hipotecario, el trámite de adquisición no toma más de 30 minutos.

Gracias a este procedimiento, en 43 conjuntos habitacionales, ubicados en 16 estados del país, se han colocado 8 mil 200 viviendas y en 10 de esos desarrollos las viviendas ya se agotaron.

Por otra parte, señaló que mediante el programa INFONAVIT Solución Integral se reestructuraron 4 millones 856 mil créditos que eran impagables a nivel nacional. Agregó que, en Coahuila, 268 mil familias resultaron beneficiadas: 69 mil 700 con reducciones al saldo; 185 mil 100 a través de una reestructura en tasa de interés, mensualidad y/o saldo; y 13 mil 200 con la liquidación completa de su saldo.

Finalmente, anunció que, por instrucciones de la Presidenta, se avanza en la entrega gratuita de escrituras y, a la fecha, ya se han liberado 11 mil 500 hipotecas en el estado, dando seguridad y certeza a las familias sobre su patrimonio.