Cancelan vuelos del AIFA hacia occidente tras bloqueos en Jalisco y Michoacán

Por: Aline De La Luz

Ciudad de México. – El Aeropuerto Internacional de Toluca y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia destinos del occidente del país, principalmente Guadalajara y Puerto Vallarta, afectó este domingo a decenas de pasajeros, luego de los bloqueos registrados en distintos puntos de Jalisco, Michoacán y Colima.

Afectaciones se concentran en rutas con destino al Aeropuerto Internacional de Guadalajara y al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, donde aerolíneas informaron la suspensión temporal de operaciones por condiciones de seguridad.

La empresa Volaris notificó con el siguiente mensaje a sus pasajeros: “Nuestras operaciones de hoy desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Vallarta están canceladas. Mantente al pendiente de tu correo electrónico donde recibirás opciones para autogestión”.

Dichas cancelaciones se producen luego de que se reportara el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo federal en Jalisco, Autoridades federales y estatales mantienen presencia de seguridad en las zonas conflictivas, mientras que aerolíneas analizan la reanudación de operaciones conforme evolucione la situación.

Las empresas aéreas pidieron a los pasajeros revisar el estatus de sus vuelos directamente en los sitios oficiales o a través de los correos electrónicos registrados al momento de la compra, donde recibirán opciones para cambios sin penalización o reprogramaciones.