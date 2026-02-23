Toluca mantiene saldo blanco por blindaje de Ricardo Moreno

Toluca, Méx. -Toluca permanece en calma, sin riesgo para la población y con sus actividades cotidianas en marcha, aseguró el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida. El edil informó que tras los acontecimientos registrados el domingo 22 de febrero en Jalisco, se activó de inmediato una estrategia preventiva en la capital del Estado de México, con el objetivo de proteger a la población y su patrimonio.

Moreno Bastida señaló que, gracias a la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, no se han presentado alteraciones ni incidentes en la vía pública, por lo que prevalece el orden y la tranquilidad en el municipio.

El alcalde detalló que se reforzó la presencia de elementos de seguridad en entradas y salidas del municipio, además de intensificar la vigilancia mediante videocámaras y patrullajes en distintos puntos estratégicos.

Explicó que la instrucción fue clara desde el primer momento: implementar un blindaje preventivo para garantizar la seguridad de las familias toluqueñas ante cualquier posible repercusión de los hechos ocurridos en otras entidades.

El presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida, agradeció la colaboración estrecha entre los tres órdenes de gobierno y reconoció el respaldo de las fuerzas armadas, así como de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien atribuyó una política firme en el combate al crimen organizado.

Hasta el momento, las actividades comerciales, escolares y de servicios se desarrollan con normalidad en la capital mexiquense.