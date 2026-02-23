Delfina Gómez fortalece infraestructura social con entrega de alberca en Tequixquiac

Tequixquiac, Méx.- En el arranque de actividades semanales en el norte del estado, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó la entrega oficial de la construcción de la alberca “El Vije”, en el municipio de Tequixquiac, obra que forma parte de la estrategia para consolidar el 2026 como el “Año de las Obras en el EdoMéx”.

Acompañada por Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno; Carlos Maza Lara, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui); la presidenta municipal Sintique Mayte Moreno Rodríguez; y el atleta paralímpico Juan Diego Cerón González, medallista de oro en los Juegos de CONADE 2025, la mandataria estatal destacó el carácter social, comunitario y transformador de esta infraestructura.

“Me siento muy contenta de estar con todos y todas ustedes para hacerles entrega de la construcción de la alberca ‘El Vije’, ubicada en este parque de la comunidad”, expresó la gobernadora ante vecinos y autoridades locales, subrayando que la obra fortalece un espacio emblemático que alberga los tradicionales lavaderos con más de un siglo de historia, símbolo de identidad y convivencia intergeneracional.

La nueva alberca, equipada con techumbre, cancelería, instalaciones hidráulicas y eléctricas, así como mobiliario especializado, requirió una inversión superior a 17 millones de pesos y beneficiará a alrededor de 2 mil 250 mexiquenses. Además, durante su ejecución generó mil 462 empleos directos e indirectos, lo que, afirmó, impulsó la economía local y reconoció el trabajo de la comunidad.

La mandataria estatal enfatizó que este tipo de acciones reflejan el compromiso de los gobiernos de la transformación con el manejo responsable y transparente de los recursos públicos. “Cuando se gobierna con austeridad, con responsabilidad, con transparencia y con cercanía con el pueblo, los recursos regresan a donde deben estar: al bienestar de la gente”, sostuvo.

Delfina Gómez reiteró que el 2026 será un año clave para la consolidación de infraestructura social en la entidad. “Vamos a redoblar esfuerzos para mejorar la imagen urbana, la atención a calles y vialidades, y la rehabilitación de espacios públicos como plazas, mercados, unidades deportivas y parques; así como fortalecer la infraestructura educativa, el mobiliario escolar, los servicios de salud y los programas de bienestar”, anunció.

Asimismo, destacó la coordinación permanente con el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, particularmente a través del Plan Oriente y la asignación de recursos federales, además del respaldo del Poder Legislativo y los gobiernos municipales. “Es un trabajo en equipo. Desde la ciudadanía que cumple con sus impuestos, hasta las autoridades que gestionan y autorizan los recursos”, puntualizó.

La gobernadora detalló que su agenda incluye la supervisión de obras estratégicas como el periférico, así como la atención a proyectos hospitalarios pendientes en municipios como Ecatepec, Tepotzotlán, Aculco y Zinacantepec, entre otros, destacando la recuperación del Hospital Oncológico de Ecatepec con apoyo del IMSS.

Al concluir su intervención, la jefa del Ejecutivo estatal reiteró su reconocimiento al gobierno municipal y a la población de Tequixquiac. “Sigamos trabajando juntos, con compromiso y con nuestro Poder de Servir. Esta obra es gracias al trabajo en equipo. ¡Que viva Tequixquiac!”, exclamó.

Por su parte, Carlos Maza Lara informó que la alberca fue edificada en un área de 20 mil 200 metros cuadrados y cuenta con siete carriles, gradas con capacidad para 90 espectadores, sanitarios, vestidores, regaderas y un cuarto de máquinas equipado con tres calderas, tres filtros, dos bombas y una cisterna de 15 metros cúbicos. Además, dispone de cafetería, andadores, guarniciones y banquetas.

El evento también sirvió para reconocer el esfuerzo municipal en la entrega de calentadores solares a familias de la localidad, medida que puede reducir hasta en 50 por ciento el consumo de energía eléctrica.

Con la entrega de la alberca “El Vije”, el Gobierno del Estado de México reafirma su apuesta por obras de impacto social que no solo transforman la infraestructura urbana, sino que fortalecen la convivencia, promueven el deporte y devuelven a la ciudadanía la confianza depositada en sus autoridades.