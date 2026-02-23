Estados en alerta tras asesinato de “El Mencho”, líder del CJNG, en Tapalpa

Por: Aline De La Luz

Ciudad de México. – México es sacudido por la violencia tras la ola de reportes por bloqueos en carreteras e incendios de vehículos, tiendas y puntos específicos en los estados de Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, después de que el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue abatido en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Las primeras afectaciones se registraron en Jalisco, pero horas después se extendieron hacia Michoacán, Colima y Guanajuato, además de reportes en entidades colindantes, la muerte del líder del CJNG marca un momento clave en la estrategia de seguridad federal y ha colocado nuevamente a Jalisco en el centro del escenario nacional.

Autoridades reforzaron la presencia institucional, la prioridad inmediata, de acuerdo con el Ejecutivo estatal, es contener los efectos de la violencia y garantizar la protección de la ciudadanía.

El gobernador Pablo Lemus Navarro activó código rojo, tras los enfrentamientos delictivos. Al mismo tiempo, informó que por seguridad se cancelan las clases presenciales hasta nuevo aviso en el Estado de Jalisco, así́ como eventos masivos, circulan videos de diversas columnas de humo principalmente en Puerto Vallarta, (donde incendiaron una tienda Costco y gasolineras); así́ como bloqueos en distintas carreteras que llevan a Guadalajara. El aeropuerto registró caos e incendios.

En Nayarit, ante la serie de bloqueos y ataques registrados en vías de comunicación que conectan con Jalisco, El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, suspendió́ las clases presenciales en el Estado en todos los niveles educativos, e hizo un llamado a la población a no salir de sus casas, ante la ola de violencia; En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que mantienen un seguimiento permanente de la situación en todo el estado, en estrecha coordinación con la Secretaria de Gobierno, la Fiscalía de Michoacán y la Guardia Civil, esta última se encuentra en alerta máxima, operando junto a la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en un despliegue estratégico y monitoreo aéreo en puntos clave de Michoacán.

En Acapulco, unidades de transporte fueron incendiadas, una comandancia atacada y las clases suspendidas, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda aseguró que los incidentes registrados en Acapulco, fueron atendidos de manera inmediata y se encuentran bajo control, sin que representen riesgo para la ciudadanía. En Puebla, se registró un bloqueo en la carretera México Puebla y Orizaba-Puebla, con incendio de vehículos y tiendas de conveniencia, el gobierno hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, informarse únicamente a través de fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores, en Quintana Roo, fueron incendiados tres vehículos, la carretera Cancún–Leona Vicario, además de ataques a tiendas en Cozumel, Mara Lezama, Gobernadora de Quinta Roo, expresó que se encuentran trabajando en sesión permanente, dando seguimiento a las acciones y operativos implementados para garantizar la paz y la tranquilidad en el estado.

En Colima, ante incendios y bloqueos provocados por un grupo delincuencial, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, informó que mantienen un despliegue en todo el territorio estatal y un operativo para preservar el orden y salvaguardar la tranquilidad de las familias; En Veracruz aunque no hay un comunicado oficial, según reportes en redes sociales con videos y testimonios, carreteras de municipios como Tuxpan, Orizaba, Ciudad Mendoza, Tihuatlán, Martínez de la Torre, Nogales y Jalapa, han sido bloqueadas con vehículos incendiados en respuesta de elementos del CJNG.

En los demás estados de la república activaron operativos de seguridad y vigilancia de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), ejército mexicano, Guardia Nacional y las policías municipales para prevenir la incursión de grupos armados procedentes de otras entidades.