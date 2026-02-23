EdoMéx reconoce labor de las Fuerzas Armadas y ratifica respaldo al Gobierno Federal: Gómez

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó ayer el valor, la dedicación y el compromiso de las Fuerzas Armadas y del personal público del Estado de México, tras los hechos recientes ocurridos en Jalisco, reafirmando su respaldo a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y a su equipo de trabajo en la coordinación de acciones por la paz y la seguridad en la entidad y el país.

En un mensaje dirigido a las y los mexiquenses, la mandataria subrayó la importancia de actuar con responsabilidad, transparencia y firmeza ante situaciones complejas de seguridad. “Queremos reconocer el valor y la dedicación de nuestras fuerzas armadas, de cada servidora y servidor público que todos los días trabajan con rectitud y profesionalismo dando lo mejor de sí por proteger al pueblo, a ellas y a ellos toda nuestra gratitud y respeto”, señaló Gómez Álvarez.

Asimismo, enfatizó que el Estado de México mantiene una coordinación permanente con el Gobierno de México y con el Gabinete de Seguridad Federal, a fin de garantizar la vigilancia, los operativos activos y la construcción de la paz. “Presidencia, no está sola. Quiero decirles que en nuestro Estado de México mantenemos operativos activos, vigilancia permanente y trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, informando con la verdad, actuando con responsabilidad y respaldando con decisión cada acción que promueva la construcción de la paz”, añadió.

La gobernadora aprovechó también para reiterar su respaldo absoluto e incondicional a la Presidenta de la República, destacando su liderazgo y compromiso ante las dificultades. “Como usted dijo hoy, querida presidenta, en México estamos trabajando en equipo para garantizar la paz y la seguridad”, puntualizó.

Con estas declaraciones, Delfina Gómez Álvarez envió un mensaje de unidad entre los distintos niveles de gobierno y subrayó que la coordinación y la responsabilidad son fundamentales para enfrentar los desafíos en materia de seguridad, reafirmando el compromiso de su administración con la protección de la ciudadanía.