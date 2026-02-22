Violencia provoca pérdida de confianza en la autoridad: CCE

Desde Puebla

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Cisneros Madrid, reprobó los hechos de violencia de los últimos días en el estado, pues esto hace que la sociedad pierda la confianza en la autoridad.

Por la muerte del matrimonio de Karina de los Ángeles Ruiz y Alexandro Tello, asesinados y encontrados en los límites de Puebla y Tlaxcala.

Ante esto, resaltó que en su primera participación como presidente del CCE en la mesa de seguridad se plantearon diferentes líneas de acción, en los que el sector empresarial participa, para combatir la inseguridad.