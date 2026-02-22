GRILLANDO

José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 22 febrero, 2026

22 febrero, 2026 Columnas

Columnas 0 Comments

Una de las épocas más especiales de mi vida fue cuando en mi querido G-III-M, tuve la oportunidad de ser dirigente de la Manada de Lobatos en los Scouts, es decir, los más pequeños del escultismo, con los que siempre me reía o disfrutaba de aventuras en medio del bosque cuando salíamos de excursión, campamento o en el parque.

Por ello, entendí perfectamente cuando el maestro JESÚS decía: “Dejad que los niños se acerquen a mí”, ya que son la fuente de energía más pura que puede existir, pequeños llenos de inocencia que, en un mundo moderno, deberían tener garantizados todos sus derechos para su desarrollo pleno y feliz, sin embargo, la realidad es terrible en muchos sentidos y lugares.

Por lo anterior, no dejan de impresionarme, indignarme y llenarme de coraje las noticias que salen de los “Archivos de EPSTEIN”, más de seis millones de documentos judiciales y de investigación relacionados con la red de tráfico sexual de menores operada por el financiero JEFFREY EPSTEIN y su cómplice GHISLAINE MAXWELL, una realidad lacerante en la que están relacionadas importantes figuras del mundo de la política, el espectáculo, el deporte, las empresas y más.

En enero y febrero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, liberó un lote crítico de más de 3 millones de páginas en cumplimiento con leyes de transparencia recientes, donde los abusos y la enfermedad de estas bestias no deja de impresionarnos, pues nadie en su sano juicio se mete o trasgrede a una niña o a un niño.

Lo anterior, me hace recordar el trabajo de la gran periodista LYDIA CACHO en su libro “Los Demonios del Edén”, una investigación en la que denunció una red de pederastia, pornografía infantil y tráfico de influencias, que operaba en México, dejando al descubrieron vínculos entre empresarios poderosos y figuras políticas de alto nivel en este grave delito, como por ejemplo el oscuro “empresario” JEAN SUCCAR KURI a quien señaló como el líder de una red de abuso infantil y que tenía como presuntos cómplices a figuras como el exgobernador de Puebla, MARIO MARÍN TORRES o a MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, entre otros.

La gente buena no puede ser omisa a algo tan grave como esto, estamos obligados a cuidar a las niñas y niños, ser protectores de las infancias y combatir este tipo de grupos delincuenciales que ojalá tuvieran un castigo más grave que la cárcel, redes de pornografía y tráfico sexual infantil que por ninguna razón pueden seguir operando, no importa que tan poderosos sean aquellos que las protagonizan, pues como bien lo decía el genio ALBERT EINSTEIN, “el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad”…

LA GRÁFICA DE HOY

Del periodista RAÚL GUTIÉRREZ, es de la llegada de los restos de NEMESIO OSEGUERA a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, en lo que ha sido un día histórico que se vivió en México cuando las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y la Fiscalía General de República, ejecutaron un importante operativo en Tapalpa, Jalisco, contra NEMESIO OSEGUERA CERVANTES, alias “EL MENCHO”, uno de los criminales más buscados, no sólo de México, sino de todo el planeta, y que durante años fue protagonista de una violencia extrema que le costó la vida a miles de personas inocentes, elementos de las Fuerzas Armadas, policías o sociedad civil.

Para empezar a desmenuzar el tema, primero hay que hacer un reconocimiento a la presidenta de México, CLAUDIA SHEINBAUM, al titular de la seguridad nacional, OMAR GARCÍA HARFUCH y a los secretarios de las Fuerzas Armadas, pues lograron la captura de este criminal, que más tarde falleció derivado de las heridas del operativo, una acción que México y el pueblo demandaban, pues ya basta de tanta maldita impunidad y corrupción, elementos que han sumergido a nuestro país en una crisis de seguridad que no puede continuar.

Derivado de este operativo, varias entidades registraron actos de violencia y bloqueos, algo que genera alarma en la población, por lo que mi Batman mexicano HARFUCH y los titulares de las Fuerzas Armadas, deben actuar con mayor eficacia para que el golpe de autoridad sea total y firme contra aquellos criminales que atentan contra el Estado de Derecho y principalmente, contra el pueblo trabajador y honesto.

Queda claro que México si necesitaba balazos contra los criminales y no los estúpidos abrazos que lo único que generaron fue que los cárteles se fortalecieran, pues quien lacera la vida de nuestra nación con sus actos delictivos, no puede transitar por la ruta de la impunidad, sino ser merecedor de todo el peso de la Ley y la fuerza de nuestras instituciones.

Por otro lado, habrá que corregir el tema de la información que las autoridades brindaron ayer, ya que fue escueta e insuficiente, incluso en sus redes sociales el Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad, prefirieron publicar sobre carreritas atléticas y otras banalidades, en lugar de informarnos en todo momento lo que estaba pasando, un error de comunicación que ojalá corrijan, pues en este tipo de emergencias nacionales, la información garantiza paz, estabilidad, orden y evita el caos, así que a la otra mi Batman mexicano, hay que comunicar con mayor precisión, es más, si tienen dudas, échenme una llamada al teléfono rojo de la Liga de la Justicia y le damos unos consejos.

Sabemos que el narcotráfico es como una serpiente de cien cabezas, por lo que quitar una los debilita, pero no los elimina, por lo que el trabajo de inteligencia y fuerza deberá continuar para recuperar la paz en México, de ahí que en lo personal, solo existan palabras de reconocimiento a todos los elementos que arriesgaron sus vidas, algo de lo que pocas personas hablan en este momento, ya que impera la desinformación y el golpeteo político, así que gracias, que se restaure la paz, que se abatan a los grupos criminales y que nuestra nación pueda resurgir como hace muchos años debieron hacerlo.

Y VA DE CUENTO

Después de un arduo día de trabajo, RICARDO AÑOVEROS llega a su casa y encuentra a su mujer viendo el canal de cocina, por lo que le pregunta: ¿Por qué ves eso? Si no sabes cocinar.

En ese momento la mujer responde: ¿Y tú por qué ves porno? Sigues sin saber follar…

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en “X” en @pepenader o en [email protected]