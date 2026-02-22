Gobierno de Puebla estará atento a las investigaciones tras hechos delictivos de la semana: Alejandro Armenta

Desde Puebla

Para el gobierno del estado, la seguridad es prioridad, aseguró Alejandro Armenta, quien solicitó a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a los órganos de investigación actuar con estricto apego a la ley, sensibilidad, prontitud y eficiencia, a fin de dar con los responsables de los hechos en los últimos días en la entidad.

A través de un video en su red social, Alejandro Armenta puntualizó que el gobierno estatal se mantendrá atento, para evitar cualquier acto de impunidad.

Asimismo, expresó su absoluto respaldo y solidaridad a las víctimas y sus familiares, subrayó que comprende la situación y que se asume con responsabilidad institucional.