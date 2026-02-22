SEDENA confirma muerte de “El Mencho” tras operativo en Tapalpa

Por: Aline De La Luz

Jalisco, Méx. – Después de un operativo de fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, se registraron múltiples bloqueos de carreteras y quema de vehículos en varios puntos del Estado de Jalisco, mismos que las autoridades han descrito como “narcobloqueos”, señalando que, grupos armados incendiaron autos, camiones y unidades de transporte público, con la intención de obstaculizar la labor de las fuerzas de seguridad.

Horas después, se informó que Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y señalado por el gobierno federal como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido durante dichas acciones.

Las zonas que resultaron afectadas fueron: Jalisco, con incendios de vehículos y bloqueos en carreteras principales, la carretera a Chapala, Periférico Norte, Saltillo y accesos a zonas clave como Guadalajara y Puerto Vallarta, el área Metropolitana de Guadalajara con varios vehículos atravesados en vías principales; Puerto Vallarta con bloqueos, taxis bloqueando calles y vehículos incendiados que dificultan la movilidad; Michoacán y otros estados, reaccionando de forma similar con quema de vehículos y cierres viales en carreteras, extendiéndose incluso más allá de Jalisco.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, activó el “Código Rojo” en todo el estado ante los hechos violentos, lo que implica medidas máximas de seguridad y coordinación con autoridades federales.

Se instaló una mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno para atender la situación y restaurar la tranquilidad de la población, autoridades desplegaron fuerzas para liberar las carreteras bloqueadas y restablecer la circulación.

A través del anuncio de autoridades federales que “El Mencho” murió durante traslado a la Ciudad de México, pues el líder del CJNG al ser detenido, resultó gravemente herido durante el enfrentamiento con la SEDENA; falleció en el viaje.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, fue cuestionada por la prensa mientras viajaba en carretera, tras visitar San Pedro, Coahuila, acerca del abatimiento del líder del CJNG, aseverando que las autoridades encargadas de los operativos en conjunto con su equipo de seguridad serán las encargadas de dar más información al respecto conforme al seguimiento.