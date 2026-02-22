Gobernadora refuerza seguridad en el EdoMéx tras operativo federal en Jalisco

Toluca, Méx.– Luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informara sobre un operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en coordinación con fuerzas federales en el estado de Jalisco, el Gobierno del Estado de México expresó su respaldo a las acciones emprendidas y activó medidas preventivas para fortalecer la seguridad en la entidad.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció la labor de las fuerzas armadas y destacó la coordinación institucional como elemento clave para preservar la estabilidad en el país.

“Desde el Estado de México reconocemos el trabajo coordinado de las fuerzas armadas del Gobierno de México, estamos seguros que los resultados obtenidos contribuirán a la construcción de la paz de las y los mexicanos”, dijo en redes sociales.

La mandataria estatal informó que, tras los acontecimientos registrados en Jalisco, donde el operativo derivó en bloqueos y diversas reacciones, se giraron instrucciones para reforzar la seguridad en territorio mexiquense, particularmente en las zonas colindantes con los estados de Guerrero, Michoacán y Morelos.

“En el Estado de México instalamos este domingo la Mesa de Paz, en la que giré instrucciones para garantizar la seguridad de las y los mexiquenses, con operativos de prevención ante los recientes acontecimientos ocurridos en Jalisco. Mantendremos monitoreo permanente y coordinación con los tres órdenes de gobierno para fortalecer las tareas de vigilancia”, expresó en su cuenta de X.

Como parte de estas acciones, la Secretaría de Seguridad estatal implementó un refuerzo preventivo que contempla despliegues estratégicos, incremento de patrullajes y la instalación de puntos de supervisión en áreas consideradas prioritarias. Las labores se desarrollan en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, subrayó el respaldo del Estado de México a la estrategia nacional de seguridad y a las decisiones adoptadas por la titular del Ejecutivo federal.

“Desde el EdoMéx, reconocemos las acciones de seguridad realizadas el día de hoy por las Fuerzas Armadas, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República. Respaldamos la estrategia de seguridad, liderada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que avanza con resultados concretos gracias a la coordinación que se mantiene a nivel nacional”, expresó en X.

El despliegue federal tuvo como objetivo la detención de Rubén “N”, cuyo operativo generó reacciones violentas en distintas zonas de Jalisco. Ante este escenario, elementos de la SEDENA, Marina y Guardia Nacional mantienen presencia activa para atender cualquier eventualidad y preservar el orden público.

Las autoridades mexiquenses reiteraron que se mantiene un monitoreo permanente de la situación y exhortaron a la población a informarse a través de canales oficiales, ante la circulación de imágenes y videos falsos en redes sociales que podrían generar desinformación o alarma.

Con estas medidas, el Gobierno del Estado de México busca anticiparse a posibles repercusiones y reforzar la coordinación interinstitucional como parte de la estrategia integral de seguridad que se impulsa a nivel nacional.