Del Toro triunfa en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos

Ciudad de México.- El ciclismo mexicano vivió un capítulo histórico este domingo con la consagración de Isaac del Toro, quien se proclamó campeón del Tour de los Emiratos Árabes Unidos, prueba de categoría World Tour que concluyó en Abu Dhabi. El joven pedalista del UAE Team Emirates confirmó su enorme proyección internacional al dominar la clasificación general y vestir el maillot rojo hasta el final.

La séptima y última etapa, disputada en las largas y veloces rectas de la capital emiratí, se resolvió al esprint, con triunfo para el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek). El velocista europeo cerró la competencia con autoridad y alcanzó su tercera victoria parcial de siete posibles, consolidándose como uno de los hombres más rápidos del pelotón. Detrás de él cruzaron la meta el noruego Erlend Blikra, el australiano Samuel Welsford y el británico Ethan Vernon, todos con el mismo tiempo.

Para Del Toro, la jornada fue de control y madurez táctica. El mexicano no tuvo complicaciones para defender el liderato que había obtenido el sábado tras imponerse en la exigente etapa reina. Con inteligencia y respaldo de su equipo, neutralizó cualquier intento de sorpresa y aseguró el primer lugar de la clasificación general.

El segundo puesto fue para el italiano Antonio Tiberi, quien terminó a 20 segundos del líder, mientras que el australiano Lucas Plapp ocupó la tercera posición, a 1:14. El colombiano Harold Tejada finalizó cuarto, a 1:25 del campeón, y el belga Remco Evenepoel cerró el top ten, a 2:25 del maillot rojo.

Durante la etapa final, los equipos de los esprinters marcaron el ritmo de la carrera, controlando una fuga que fue perdiendo integrantes conforme se acercaba la meta, hasta ser neutralizada en los kilómetros decisivos. El desenlace fue espectacular y confirmó el dominio de los velocistas en terreno plano.

Con este resultado, Isaac del Toro no solo se adjudica su primera gran vuelta World Tour, sino que también envía un mensaje claro: el ciclismo mexicano tiene presente y futuro en la élite internacional. En el desierto, Del Toro no solo resistió el calor, también encendió la ilusión de todo un país.