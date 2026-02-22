Llegan a Toluca peregrinos para partir hacia la 88 Peregrinación Toluca al Tepeyac

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.– Cientos de fieles católicos llegaron a la ciudad de Toluca para participar en la 88 Peregrinación Toluca al Tepeyac, una de las manifestaciones religiosas más significativas para la comunidad católica del Valle de Toluca.

Desde tempranas horas, los peregrinos —provenientes de distintas parroquias y municipios pertenecientes a la Arquidiócesis de Toluca— se concentraron en puntos estratégicos de la ciudad para pernoctar en la capital mexiquense antes de iniciar su recorrido.

Fieles de los municipios de Lerma, Calimaya, Tenango, Zinacantepec, Xonacatlán, Toluca, Metepec, Ocoyoacac y Almoloya de Juárez, entre otros, arribaron para que el lunes, a las 7:00 horas, tras recibir la bendición del arzobispo de Toluca, Raúl Gómez González, partan con rumbo a la Basílica de Guadalupe.

La Arquidiócesis de Toluca informó que se prevé la participación de aproximadamente 40 mil peregrinos, quienes caminarán desde las 7:00 horas por calles del centro de la ciudad, como Independencia, Nicolás Bravo y Morelos, además de Paseo Tollocan, con dirección al municipio de Ocoyoacac.

La peregrinación, que este año celebra su edición número 88, representa una tradición de fe, sacrificio y agradecimiento a la Virgen de Guadalupe. Familias completas, grupos juveniles y adultos mayores se prepararon con mochilas, estandartes e imágenes religiosas para recorrer varios kilómetros a pie.

El contingente caminará durante tres días. El primer punto de descanso será el municipio de Ocoyoacac, donde pernoctarán para posteriormente continuar hacia Cuajimalpa y, finalmente, llegar al Tepeyac.

Autoridades locales implementaron operativos de seguridad y vialidad para acompañar a los contingentes durante su trayecto, con el objetivo de garantizar un recorrido ordenado y seguro.

Se espera que los peregrinos arriben al santuario guadalupano el miércoles, donde participarán en celebraciones litúrgicas y actos de agradecimiento, reafirmando así una tradición que ha perdurado por casi nueve décadas.