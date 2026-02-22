Entre batas blancas, médicos exigen proceso imparcial para colega detenido

Foto: Jaime Arriaga

Almoloya de Juárez, Méx.- Con lonas en mano y bajo la consigna de exigir un juicio justo, familiares, pacientes y médicos del Valle de Toluca se manifestaron en respaldo de Jesús Fernando “N”, cirujano plástico detenido por su presunta participación en el delito de homicidio.

En el exterior de los juzgados del Penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde se realizó la audiencia del especialista, ahí su esposa, Berenice Lacio de Ávila, defendió la honorabilidad del médico y aseguró que se trata de un profesionista comprometido con su labor y su familia.

“Fernando es una persona completamente honorable. No solamente lo digo yo; en redes sociales pueden ver cómo lo respaldan sus compañeros, no solo como cirujano plástico responsable, sino también como padre, esposo, hijo y amigo. Seguiremos luchando. Somos médicos, no somos asesinos”, expresó.

La detención del especialista fue cumplimentada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, derivada del fallecimiento de Miguel Ángel Zapata Cisneros, exdirector de Seguridad Pública de Metepec en el año 2013.

Durante la manifestación, entre batas blancas y pancartas, Enrique Pérez, cirujano plástico residente, solicitó que el proceso judicial se lleve a cabo con imparcialidad y apego a derecho. Señaló que toda intervención médica implica riesgos inherentes a la práctica profesional.

“Cualquier cirugía, procedimiento médico o enfermedad conlleva riesgos propios de la medicina. Es preocupante que este tipo de situaciones se pretendan tipificar como homicidio cuando, desde nuestra perspectiva, no existe fundamento”, manifestó.

Los inconformes expresaron su preocupación ante lo que consideran una tendencia a judicializar complicaciones médicas, lo que advirtieron que genera incertidumbre entre el gremio.

Afirmaron que existen otros casos similares en los que profesionales de la salud enfrentan procesos penales por situaciones derivadas de riesgos médicos.