” Impulsando tu Salud” triplicará la capacidad de atención: Montoya

Naucalpan, Méx.- Durante la realización de las jornadas “Impulsando tu Salud” en la Presa Totolinga, en la colonia los Cuartos 2ª Sección, el alcalde Isaac Montoya Márquez, anunció que el programa triplicará su capacidad de atención, incorporando consulta médica general ilimitada, más de 200 medicamentos disponibles, servicios odontológicos, exámenes de laboratorio como química sanguínea y la entrega de hasta dos pares de lentes al año.

Además, en esta jornada de salud, informó sobre el inicio del proceso de credencialización oficial para que las y los ciudadanos accedan formalmente a los servicios de salud.

Además, que en la colonia La Raquelito, las caravanas móviles continuarán recorriendo el municipio para maximizar su impacto en la salud de los vecinos.

Montoya Márquez que este programa del Sistema Municipal DIF, busca eliminar barreras de acceso a la salud y brindar respaldo directo a las familias naucalpenses.

Recordó que desde su arranque el pasado 4 de septiembre de 2025, el programa ha mantenido operación constante, recorriendo 21 comunidades del municipio y alcanzando 4 mil 500 afiliaciones para atención médica gratuita.

El alcalde Isaac Montoya, acompañado de la Presidenta del Sistema Municipal DIF, así como de servidores públicos municipales, señaló que el objetivo de las unidades médicas y caravanas es fomentar la prevención como eje central del bienestar social en Naucalpan, brindar servicios de salud como una obligación del gobierno.

En esta jornada realizada en la Presa Totolinga, las y los asistentes accedieron sin costo a consultas médicas generales, servicios odontológicos, optometría, farmacia y toma de muestras de laboratorio.

Finalmente, anunció el rescate de instalaciones del DIF que se encontraban en abandono, y advirtió que no se tolerará el mal trato ni la falta de sensibilidad por parte de servidores públicos, reafirmando el compromiso de su administración con una atención digna y de calidad.