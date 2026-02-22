DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

Roxana Luna y su tozudo pleito ETERNO contra la realidad

Si algo hay que reconocerle a Roxana Luna es su habilidad para politizar cualquier tema y acomodarlo a su narrativa, pese a que en la mayoría de las ocasiones la realidad, los hechos no respalden sus señalamientos: https://desdepuebla.com/2025/11/12/grupos-presuntamente-afines-a-roxana-luna-provocan-caos-vial-en-la-carretera-federal-a-huejotzingo/

Con varios años en la vida pública, la ex diputada del PRD y hoy neopanista ha optado nuevamente por utilizar un asunto sensible —como la reciente fuga en el penal de San Pedro Cholula— para lanzar en redes sociales acusaciones sobre supuestos pactos y encomiendas…pero sin presentar pruebas.

Conviene recordarle a la ex perredista —hoy identificada con el panismo— que, en noviembre de 2011, cuando autoridades emanadas del PAN, su actual fuerza política, estaban al frente del ayuntamiento de San Pedro Cholula, se registró la fuga de 11 reos mediante un boquete de aproximadamente 80 centímetros, varios de ellos con perfiles delictivos de alta gravedad.

Fue un hecho serio que también puso en entredicho los controles de seguridad de ese momento, la entonces presidenta municipal panista, Dolores Parra Jiménez, resultó exhibida a nivel nacional y, pese a ello, poco después el PAN la impulsó como candidata a diputada, aunque los cholultecas terminaron hastiados de su pésimo gobierno: https://desdepuebla.com/2021/03/23/dolores-parra-panista-de-nochemorenista-de-dia-o-el-arte-de-cobrar-doble/

LA FRIALDAD DE LOS DATOS: TONANTZIN FERNÁNDEZ SUPERA POR MUCHO A LUPITA CUAUTLE

Incluso, si se revisan antecedentes más recientes, está además el caso de octubre de 2021, cuando un interno identificado como Gerardo N. salió por la puerta principal del reclusorio liberado por una “confusión de identidad” durante la administración municipal de Paola Angon.

La crítica es válida en democracia; sin embargo, para sostener autoridad moral debe ejercerse con congruencia y memoria completa, no selectiva. El debate público se fortalece con datos, contexto y responsabilidad, no sólo con posicionamientos políticos ramplones, como las críticas de la ex perredista, que -por cierto- pese a que su anterior partido le dio posiciones plurinominales y candidaturas, ella no contribuyó demasiado a que el sol azteca mantuviera su registro: https://desdepuebla.com/2024/09/21/declara-ine-perdida-de-registro-del-prd/

Otro hecho duro que Roxana Luna y los panistas deberían tomar en cuenta antes de tratar de cachar votos por el incidente en el penal de San Pedro Cholula es que Tonantzin Fernández es muy superior a la edila del PAN en San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, como lo demuestra que mientras en San Pedro se redujo 11 .2 por ciento la incidencia delictiva entre 2024 y 2025, los sandreseños padecieron un aumento del 9.1% de ese indicador en el mismo lapso: https://desdepuebla.com/2025/10/07/mundo-tlatehui-y-lupita-cuautlepareja-presidencial-aumenta-mas-de-10-por-ciento-los-delitos-en-san-andres-cholula/

Pese a que en materia de seguridad y transparencia su administración es un absoluto fracaso, Lupita Cuautle se autoasignó un salario mensual neto de 70 mil pesos mensuales, en tanto que el de Tonantzin Fernández es de 54 mil 784.

Incluso, la “pareja presidencial” de San Andrés Cholula fue exhibida por la Auditoría Superior del Estado (ASE) con observaciones por ¡323 millones de pesos!: https://desdepuebla.com/2025/05/11/con-observaciones-por-casi-323-millones-de-pesos-auditoria-superior-del-estado-exhibe-corrupcion-y-pesima-administracion-de-mundo-tlatehui-en-san-andres-cholula/

CUMPLEAÑOS REDONDO DE MARGARITO DE LA ROSA

El pasado sábado, al mediodía, el presidente de Amozoc, Margarito de la Rosa, tuvo un doble festejo de cumpleaños. Lo más importante sucedió en la mañana, cuando estuvo en un evento del gobernador Alejandro Armenta Mier por el 113 aniversario de las fuerzas armadas: https://desdepuebla.com/2026/02/21/coordinacion-y-apoyo-de-fuerzas-armadas-redujo-el-indice-delictivo-en-puebla-armenta/

Ahí, como lo muestra la fotografía en este texto, Margarito de la Rosa recibió el apoyo del titular del Ejecutivo estatal, quien avaló su administración y le dijo que mantenga la colaboración con el gobierno, principalmente en materias de seguridad, bienestar, etc. Pocas horas después, el edil de Amozoc festejó su cumpleaños en público, al aire libre, con decenas de ciudadanos, lo que demuestra que todavía le quiere la gente.

El respaldo de los amozoquenses a su edil no tiene que reflejarse en porras y fanfarrias, porque se proyecta diariamente en la gobernabilidad, estabilidad del municipio y la participación popular creciente en los programas y obras de su ayuntamiento: https://desdepuebla.com/2026/02/19/llevan-servicios-de-salud-a-ciudadanos-de-amozoc/