El Toluca impone contundencia en la Liga MX

Dioney Hernández

Dioney Hernández 21 febrero, 2026

21 febrero, 2026 Deportes

Deportes 0 Comments

Aguascalientes, Méx.- El Toluca salió con los brazos en alto de Aguascalientes tras vencer 3-0 al Necaxa en la Jornada 7 del Clausura 2026, un triunfo que lo instala entre los equipos protagonistas del torneo y refuerza su aspiración de pelear en la parte alta de la tabla de la Liga MX.

Durante el primer tiempo, el duelo fue trabado y de mucha fricción en el mediocampo. Necaxa tuvo las aproximaciones más peligrosas, pero se encontró con un seguro Luis García, factor clave para mantener el empate sin goles. El Toluca, aún sin Alexis Vega, apostó por el orden y la paciencia para equilibrar el trámite antes del descanso.

La historia cambió en la segunda mitad. El desgaste físico y los ajustes desde el banquillo favorecieron al conjunto escarlata, que encontró recompensa al minuto 80 con el gol de Paulinho, quien definió dentro del área tras una acción construida por Jorge Price. Apenas tres minutos después, el atacante portugués repitió dosis y amplió la ventaja. Ya en tiempo de compensación, Federico Pereira selló el marcador.

El Toluca fue práctico, efectivo y contundente. Con este resultado, los Diablos Rojos regresan con tres puntos valiosos y ahora se alistan para recibir a Guadalajara en el “Nemesio Diez”, mientras el Necaxa buscará reaccionar en su visita al León.